Пятов: На Ракицкого вылилось много грязи, но я его всегда буду поддерживать

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов оценил переход Ярослава Ракицкого в "Зенит".

"Я считаю, что "Шахтер" сильнее "Зенита", но это мое мнение.

Но это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось", – сказал Пятов.