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Пятов: На Ракицкого вылилось много грязи, но я его всегда буду поддерживать

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще Шахтер сильнее Зенита

Пятов: На Ракицкого вылилось много грязи, но я его всегда буду поддерживать
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов оценил переход Ярослава Ракицкого в "Зенит".

"Я считаю, что "Шахтер" сильнее "Зенита", но это мое мнение.

Но это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось", – сказал Пятов.

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В статье: Ярослав Ракицкий Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
21.04.2020 в 21:47
Пятов диванный воин. Впрягаться за Рака нужно было когда нужно было.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
21.04.2020 в 21:42
"я його завжди буду підтримувати." Просто цікаво: а якщо завтра рак почне давати інтерв'ю зомбі-каналам і розповідати про те, як "фашисти-бендерівці розіп'яли хлопчика в трусиках", то пятов його теж буде підтримувати?
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
21.04.2020 в 21:24
Какой грязи ???!!! Разве люди не правы, что он ватник, обожатель Путина. апологет "русскага мира"...Разве неправда, что он за деньги пошел служить врагу,который убивает наших героев на нашей Богом данной земле ???? Где здесь грязь Пятов...У тебя тоже место сидения определяет мнение ????
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+2
-1
avatar
Инспектор ( )
21.04.2020 в 21:13
А чего же ты не в Донецке? Ты же похоже по духу Ярик N2
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+3
-2


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