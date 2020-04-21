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Пятов: На Ракицкого вылилось много грязи, но я его всегда буду поддерживать
А еще Шахтер сильнее Зенита
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов оценил переход Ярослава Ракицкого в "Зенит".
"Я считаю, что "Шахтер" сильнее "Зенита", но это мое мнение.
Но это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось", – сказал Пятов.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
21.04.2020 в 21:47
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Acsakal (Kharkov)
21.04.2020 в 21:42
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Просто Квашин (Харьков)
21.04.2020 в 21:24
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Инспектор ( )
21.04.2020 в 21:13
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