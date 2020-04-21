Евтушенко: В Динамо очень строгий карантин. На базе одновременно могут находиться не более 4 человек

Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко рассказал, как проводит карантин и как работает команда в период пандемии COVID-19.

- Вадим Анатольевич, карантин уже длится больше месяца. Как проводите его, по какому графику живете?

- Как и все законопослушные люди, стараемся выполнять карантинные требования. Долгое время мы вообще практически не выходили из квартиры, только раз в 5-6 дней в магазин. А так – сидим дома, занимаемся уборкой и прочими делами. Кроме того, у нас с соседом – общая дверь в квартиры, а он как раз вернулся из Польши и был на обсервации дома. Поэтому и мы оказались на обсервации.

- Футболисты и тренеры всегда акцентировали внимание на том, что мало времени проводят с семьями и много – на работе, в поездках. Карантин позволил наверстать упущенное?

- Жены нашего поколения привыкли к тому, что нас никогда не было дома и это не было чем-то необычным. К счастью, мы с женой уже много лет живем вместе, потому у нас все хорошо.

- Многие компании сейчас используют сервисы для веб-конференций, как один из главных инструментов коммуникации с сотрудниками, которые работают удаленно. В "Динамо", к слову, такое практикуется?

- Ребята получили программу и нет необходимости всем одновременно быть на связи. В последнее время мы, тренерский штаб, по очереди стали ездить на базу. Не для контроля, так как мы доверяем всем ребятам, а чтобы хоть изредка видеться с футболистами. У нас очень строгий карантин, доктор не разрешает, чтобы на базе одновременно находилось больше 4 человек. Игроки работают по двое на поле.

- Работы, если в целом, стало больше или меньше?

- Меньше, разумеется, но для нас она есть. Есть возможность детальнее проанализировать наши игры и наши действия. Разумеется, повседневной практической работы нет. А теоретическая работа ведется.

- Какие-то положительные моменты можно вынести из этой вынужденной паузы?

- Нет, не вижу никаких. Нарушены все человеческие связи, общение, профессиональная деятельность. Люди, которые всегда работают, в разговорах между собой всегда говорят о желании отдохнуть. Отдыхать можно и нужно, но пару недель – максимум. Дальше уже хочется заниматься тем, чем привык.

- Есть ли какое-то дело, какая-то вещь, которое после окончания карантина вы сделаете в первую очередь? Например, погулять в парке или поехать на рыбалку?

- Чисто профессионально назрело, что скорее хочется вернуться к повседневному тренировочному процессу, пообщаться с ребятами. Хочется, чтобы чемпионат возобновился, потому что работа – это наша жизнь. Это и наше хобби, и профессиональная деятельность, и все вместе взятое. В любом случае, везде нужно искать позитив, но главное – оставаться здоровыми.