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Кендзера: Украинцем себя не считаю, я на 100% поляк
Поляк и в Украине поляк
Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера сравнил футбольные Польшу и Украину, а также вспомнил свой польский этап клубной карьеры.
- Где больше любят футбол, в Украине или Польше?
- Тяжело дать однозначный ответ. В Польше игры чемпионата собирают больше зрителей на стадионах, чем в Украине. Но, думаю, футбол одинаково любят в обеих странах. И для Украины, и для Польши футбол - это спорт номер один в стране.
- Считаешь ли ты себя уже наполовину украинцем?
- Нет, я на сто процентов поляк. Украинцем себя не считаю.
- Против какого самого сильного соперника тебе приходилось играть за время выступления в Польше?
- Самым сильным соперником была "Фиорентина", мы с ней встречались в Лиге Европы. Что касается польских команд, матчи между познаньским "Лехом" и варшавской "Легией" всегда были сродни дерби.
- Ты неоднократно говорил, что тебе нравится Киев. За что именно он тебе нравится?
- Это очень красивый город. К тому же, живя в Киеве, я играю в лучшей команде в Украине. Я очень рад, что оказался здесь. В Киеве есть очень много прекрасных мест, где можно хорошо провести время.