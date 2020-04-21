  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кендзера: Украинцем себя не считаю, я на 100% поляк
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кендзера: Украинцем себя не считаю, я на 100% поляк

Премьер-лига
(3 голосов)

Поляк и в Украине поляк

Кендзера: Украинцем себя не считаю, я на 100% поляк
Новина українською

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера сравнил футбольные Польшу и Украину, а также вспомнил свой польский этап клубной карьеры.

- Где больше любят футбол, в Украине или Польше?

- Тяжело дать однозначный ответ. В Польше игры чемпионата собирают больше зрителей на стадионах, чем в Украине. Но, думаю, футбол одинаково любят в обеих странах. И для Украины, и для Польши футбол - это спорт номер один в стране.

- Считаешь ли ты себя уже наполовину украинцем?

- Нет, я на сто процентов поляк. Украинцем себя не считаю.

- Против какого самого сильного соперника тебе приходилось играть за время выступления в Польше?

- Самым сильным соперником была "Фиорентина", мы с ней встречались в Лиге Европы. Что касается польских команд, матчи между познаньским "Лехом" и варшавской "Легией" всегда были сродни дерби.

- Ты неоднократно говорил, что тебе нравится Киев. За что именно он тебе нравится?

- Это очень красивый город. К тому же, живя в Киеве, я играю в лучшей команде в Украине. Я очень рад, что оказался здесь. В Киеве есть очень много прекрасных мест, где можно хорошо провести время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
21.04.2020 в 21:47
Пшек, он и в Украине пшек
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
21.04.2020 в 21:40
Тупейшее интервью....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...