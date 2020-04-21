Кендзера: Украинцем себя не считаю, я на 100% поляк

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера сравнил футбольные Польшу и Украину, а также вспомнил свой польский этап клубной карьеры.

- Где больше любят футбол, в Украине или Польше?

- Тяжело дать однозначный ответ. В Польше игры чемпионата собирают больше зрителей на стадионах, чем в Украине. Но, думаю, футбол одинаково любят в обеих странах. И для Украины, и для Польши футбол - это спорт номер один в стране.

- Считаешь ли ты себя уже наполовину украинцем?

- Нет, я на сто процентов поляк. Украинцем себя не считаю.

- Против какого самого сильного соперника тебе приходилось играть за время выступления в Польше?

- Самым сильным соперником была "Фиорентина", мы с ней встречались в Лиге Европы. Что касается польских команд, матчи между познаньским "Лехом" и варшавской "Легией" всегда были сродни дерби.

- Ты неоднократно говорил, что тебе нравится Киев. За что именно он тебе нравится?

- Это очень красивый город. К тому же, живя в Киеве, я играю в лучшей команде в Украине. Я очень рад, что оказался здесь. В Киеве есть очень много прекрасных мест, где можно хорошо провести время.