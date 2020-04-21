Бурда: Хотелось бы выиграть большой трофей, такой как ЛЧ, чемпионат Европы или мира

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о смене поколений в команде, а также своих целях и задачах на будущее.

- В “Динамо” произошла смена поколений, 25-летние игроки уже считаются ближе к ветеранам команды. Чувствуется ли давление из-за того, что вы более опытный футболист на фоне молодых игроков?

- Давления как такового нет. Понятно, что я становлюсь старше и должен быть более спокойным и уверенным в себе, помогать и подсказывать молодежи.

- Под руководством какого из известных иностранных тренеров хотелось бы поиграть?

- Под руководством Гвардиолы и Клоппа. Думаю, это два самых сильных тренера на данный момент.

- У кого из тренеров были самые тяжелые сборы в плане физической работы?

- Мне кажется, в плане физики были сложными последние наши зимние сборы. Из-за травмы я их пропустил, тренировался индивидуально, но из разговоров с ребятами - это так.

- Какой потенциал у нынешней команды “Динамо”?

- Знаю точно, что наша команда способна на большее, чем есть на данный момент.

- Какая главная футбольная мечта у Никиты Бурды?

- Нужно ставить перед собой большие цели. Мне хотелось бы выиграть такой большой трофей, как Лига чемпионов, а со сборной - чемпионат Европы или мира. Тогда я мог бы сказать, что моя карьера удалась.