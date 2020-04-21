  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурда: Хотелось бы выиграть большой трофей, такой как ЛЧ, чемпионат Европы или мира
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурда: Хотелось бы выиграть большой трофей, такой как ЛЧ, чемпионат Европы или мира

Премьер-лига
(1 голосов)

Плох тот солдат, который не хочет стать генералом

Бурда: Хотелось бы выиграть большой трофей, такой как ЛЧ, чемпионат Европы или мира
Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о смене поколений в команде, а также своих целях и задачах на будущее.

- В “Динамо” произошла смена поколений, 25-летние игроки уже считаются ближе к ветеранам команды. Чувствуется ли давление из-за того, что вы более опытный футболист на фоне молодых игроков?

- Давления как такового нет. Понятно, что я становлюсь старше и должен быть более спокойным и уверенным в себе, помогать и подсказывать молодежи.

- Под руководством какого из известных иностранных тренеров хотелось бы поиграть?

- Под руководством Гвардиолы и Клоппа. Думаю, это два самых сильных тренера на данный момент.

- У кого из тренеров были самые тяжелые сборы в плане физической работы?

- Мне кажется, в плане физики были сложными последние наши зимние сборы. Из-за травмы я их пропустил, тренировался индивидуально, но из разговоров с ребятами - это так.

- Какой потенциал у нынешней команды “Динамо”?

- Знаю точно, что наша команда способна на большее, чем есть на данный момент.

- Какая главная футбольная мечта у Никиты Бурды?

- Нужно ставить перед собой большие цели. Мне хотелось бы выиграть такой большой трофей, как Лига чемпионов, а со сборной - чемпионат Европы или мира. Тогда я мог бы сказать, что моя карьера удалась.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...