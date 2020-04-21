Каштру: Многие клубы по всему миру прекратят существование

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру выразил опасения, что в связи с пандемией коронавируса и последующего экономического кризиса многие футбольные клубы прекратят свое существование.

"Говорят о возвращении футбола в июне, июле и августе, но никто еще не может описать сценарий, как события будут развиваться дальше и что произойдет с футболом в целом.

Я не знаю, сколько месяцев мы будем без футбола, но если это произойдет, то многие клубы по всему миру прекратят существование", - приводит слова Каштру A Bola.