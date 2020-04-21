  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каштру: Многие клубы по всему миру прекратят существование
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каштру: Многие клубы по всему миру прекратят существование

Премьер-лига
(1 голосов)

Ситуация действительно критическая

Каштру: Многие клубы по всему миру прекратят существование
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру выразил опасения, что в связи с пандемией коронавируса и последующего экономического кризиса многие футбольные клубы прекратят свое существование.

"Говорят о возвращении футбола в июне, июле и августе, но никто еще не может описать сценарий, как события будут развиваться дальше и что произойдет с футболом в целом.

Я не знаю, сколько месяцев мы будем без футбола, но если это произойдет, то многие клубы по всему миру прекратят существование", - приводит слова Каштру A Bola.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...