Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каштру: Многие клубы по всему миру прекратят существование
Ситуация действительно критическая
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру выразил опасения, что в связи с пандемией коронавируса и последующего экономического кризиса многие футбольные клубы прекратят свое существование.
"Говорят о возвращении футбола в июне, июле и августе, но никто еще не может описать сценарий, как события будут развиваться дальше и что произойдет с футболом в целом.
Я не знаю, сколько месяцев мы будем без футбола, но если это произойдет, то многие клубы по всему миру прекратят существование", - приводит слова Каштру A Bola.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...