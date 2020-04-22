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Кендзера: Развиваюсь интеллектуально - выучил русский язык, понимаю украинский

Премьер-лига
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Защитник киевлян рассказал, чем занимается на карантине

Кендзера: Развиваюсь интеллектуально - выучил русский язык, понимаю украинский
Новина українською

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал о том, чем занимается на карантине.

- Томаш, как изменился распорядок твоего обычного дня в связи с карантином?

- Очень сильно изменился, потому что нельзя играть в футбол, нет групповых тренировок. В последнее время я восстанавливался после травмы, но, к счастью, сейчас уже все в порядке. Сегодня я уже провел первую тренировку с мячом, очень рад этому. Много времени посвящал восстановлению, выполнял специальные упражнения, разрабатывал ногу. Так и проходил у меня целый день.

- Ты уже ездишь на базу?

- Да, в последние дни уже ездил на базу, тренировался на поле.

- Развиваешься ли ты интеллектуально?

- Да, могу сказать, что выучил русский язык, понимаю украинский. Трудно говорить, но все «розумію». Английский на хорошем уровне, без проблем говорю на нем. Книги читаю, когда есть время - в самолете, дома, во время карантина читаю. Предпочитаю автобиографии футболистов, польские книги, и Стивена Кинга.

- Что хотел бы пожелать болельщикам?

- Чтобы сидели дома и держались. Сейчас тяжелое время для всех, но думаю, что будет все хорошо, будем жить как прежде, ходить на футбол. Стараюсь соблюдать карантин, редко выхожу из дома, только когда в магазин надо либо поехать на базу.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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