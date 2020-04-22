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Кендзера назвал момент в Динамо, который запомнит на всю жизнь
Два лидери бело-синих - версия Томаша
Польский правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал о своих памятных моментах за время выступлений в киевском клубе и о тренерах Михайличенко и Хацкевиче.
- Какой момент запомнился больше всего за время твоей динамовской карьеры?
- Много таких было, сложно выделить какой-то один. В то же время хватало и таких, которые не хотелось бы вспоминать.
- Болельщикам запомнился твой гол в ворота "Ренна". Что ты чувствовал тогда?
- Я был счастлив, что мне удалось забить. Нечасто забиваю такие голы, как в ворота "Ренна". Наверное, запомню этот гол на всю жизнь.
- А какие игры запомнились?
- Матч за Суперкубок против "Шахтера". Та же игра с "Ренном". Поединки с АЕК и "Олимпиакосом" в Лиге Европы.
- Кого ты считаешь лучшим игроком "Динамо" на данный момент?
- Думаю, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.
- А за всю историю киевского "Динамо"?
- Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. Наш тренер, Алексей Михайличенко.
- Можешь описать Михайличенко как человека?
- Он очень хороший человек и хороший тренер. У него своя методика, и наша задача - выполнять его план на тренировках и играх.
- Чем отличаются его подход к работе от Хацкевича?
- Работаем немного по-другому, ведь у каждого тренера есть свое видение, план тренировок. А мы, футболисты должны это воплощать на футбольном поле.