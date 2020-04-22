Кендзера назвал момент в Динамо, который запомнит на всю жизнь

Польский правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал о своих памятных моментах за время выступлений в киевском клубе и о тренерах Михайличенко и Хацкевиче.

- Какой момент запомнился больше всего за время твоей динамовской карьеры?

- Много таких было, сложно выделить какой-то один. В то же время хватало и таких, которые не хотелось бы вспоминать.

- Болельщикам запомнился твой гол в ворота "Ренна". Что ты чувствовал тогда?

- Я был счастлив, что мне удалось забить. Нечасто забиваю такие голы, как в ворота "Ренна". Наверное, запомню этот гол на всю жизнь.

- А какие игры запомнились?

- Матч за Суперкубок против "Шахтера". Та же игра с "Ренном". Поединки с АЕК и "Олимпиакосом" в Лиге Европы.

- Кого ты считаешь лучшим игроком "Динамо" на данный момент?

- Думаю, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.

- А за всю историю киевского "Динамо"?

- Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. Наш тренер, Алексей Михайличенко.

- Можешь описать Михайличенко как человека?

- Он очень хороший человек и хороший тренер. У него своя методика, и наша задача - выполнять его план на тренировках и играх.

- Чем отличаются его подход к работе от Хацкевича?

- Работаем немного по-другому, ведь у каждого тренера есть свое видение, план тренировок. А мы, футболисты должны это воплощать на футбольном поле.