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Кендзера назвал момент в Динамо, который запомнит на всю жизнь

Премьер-лига
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Два лидери бело-синих - версия Томаша

Кендзера назвал момент в Динамо, который запомнит на всю жизнь
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Польский правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал о своих памятных моментах за время выступлений в киевском клубе и о тренерах Михайличенко и Хацкевиче.

- Какой момент запомнился больше всего за время твоей динамовской карьеры?

- Много таких было, сложно выделить какой-то один. В то же время хватало и таких, которые не хотелось бы вспоминать.

- Болельщикам запомнился твой гол в ворота "Ренна". Что ты чувствовал тогда?

- Я был счастлив, что мне удалось забить. Нечасто забиваю такие голы, как в ворота "Ренна". Наверное, запомню этот гол на всю жизнь.

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- А какие игры запомнились?

- Матч за Суперкубок против "Шахтера". Та же игра с "Ренном". Поединки с АЕК и "Олимпиакосом" в Лиге Европы.

- Кого ты считаешь лучшим игроком "Динамо" на данный момент?

- Думаю, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.

- А за всю историю киевского "Динамо"?

- Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. Наш тренер, Алексей Михайличенко.

- Можешь описать Михайличенко как человека?

- Он очень хороший человек и хороший тренер. У него своя методика, и наша задача - выполнять его план на тренировках и играх.

- Чем отличаются его подход к работе от Хацкевича?

- Работаем немного по-другому, ведь у каждого тренера есть свое видение, план тренировок. А мы, футболисты должны это воплощать на футбольном поле.

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В статье: Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Лига Европы Динамо (Киев) Томаш Кендзёра Беньямин Вербич Кендзера
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Источник:
Динамо

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