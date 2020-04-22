Не все можно озвучить. Кендзера готов смеяться, только Гармаш начнет говорить

Польский "динамовец" Томаш Кендзера назвал любимых защитников из топ-команд, признался в почитании Лукаша Пищека и рассказал о капитане.

- Какую смешную шутку из раздевалки киевского "Динамо" можешь рассказать?

- Многие смешных моментов было, но не все можно озвучить. Смешные моменты на то они и смешные, что не все можно рассказать. Связанные с Гармашем? Даже когда Гармаш начинает говорить, иногда уже смешно. Это очень хороший и веселый человек.

- Видишь себя с капитанской повязкой?

- Трудно сказать, но я в команде почти 3 года. У нас есть Сергей Сидорчук, думаю, это правильный выбор, что он капитан команды.

- Топ-5 правых защитников в мире по мнению Томаша Кендзером?

- 5 трудно выбрать. Назову Лукаша Пищека с дортмундской "Боруссии". Он играл в сборной Польши. Всегда наблюдал за ним, как он играл и сейчас играет. Могу также выделить Александера-Арнольда из «Ливерпуля», игрока «Манчестер Юнайтед» Ван Биссака.

- Не было волнения за место в стартовом составе, когда Караваев перешел в "Динамо"?

- Нет, я знал, что буду отдавать все на тренировках, чтобы доказать, что я могу играть в основе и не переживаю, когда кто-то приходит в команду. Конкуренция - это всегда хорошо, каждый растет и идет вперед. Это полезно для всех.

- Есть футболист, с которого берешь пример?

- На данный момент нет. Но, как уже говорил, наблюдаю, как Лукаш Пищек играет в "Боруссии". А так, нет, надо смотреть на себя и делать так, чтобы делать шаг вперед в своей игре.