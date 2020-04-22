Фомин ответил на упреки болельщиков из Харькова и признался о большой обиде на Луческу

В 2005 году нападающий Руслан Фомин подписал первый из двух своих контрактов с "Шахтером". Однако уже в 2006 году его отдали в аренду в харьковский "Металлист". Там он провел очень успешный сезон и снова вернулся в "Шахтер".

Руслан в разговоре с Stargorod Sport отмечает, что многие из болельщиков в Харькове до сих пор думает, что он вернулся в "Шахтер" из-за денег.

Но в тот момент я вообще ничего не решал! "Шахтер" приказал вернуться - и я был вынужден это сделать, хотя меня полюбили болельщики в Харькове. А зарплата в "Металлисте" у меня на тот момент была выше, чем в "Шахтере".

Уже потом узнал, что "Шахтер" пытался не допустить усиления конкурентов - в моем случае "Металлиста". Я вернулся в "Шахтер" и не играл там. Вышел в Лиге чемпионов в домашнем матче против "Пюника". В первом же тайме Луческу меня заменил. Провалил ли я игру? Нет. Может какие-то моменты, которые он хотел, я не выполнил. А на следующий день Луческу сказал, чтобы я возвращался в "Металлист". И вот представьте: я с "Металлистом" вышел в еврокубки и не смог там играть! В этом случае обида была не на "Шахтер", а лично на Луческу.

После эпизода с "Пюником" Руслан еще на полгода ушел в аренду в "Металлист".