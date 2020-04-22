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Фомин ответил на упреки болельщиков из Харькова и признался о большой обиде на Луческу

Премьер-лига
(2 голосов)

И определяющий фактор Красникова

Фомин ответил на упреки болельщиков из Харькова и признался о большой обиде на Луческу
Новина українською

В 2005 году нападающий Руслан Фомин подписал первый из двух своих контрактов с "Шахтером". Однако уже в 2006 году его отдали в аренду в харьковский "Металлист". Там он провел очень успешный сезон и снова вернулся в "Шахтер".

Руслан в разговоре с Stargorod Sport отмечает, что многие из болельщиков в Харькове до сих пор думает, что он вернулся в "Шахтер" из-за денег.

Но в тот момент я вообще ничего не решал! "Шахтер" приказал вернуться - и я был вынужден это сделать, хотя меня полюбили болельщики в Харькове. А зарплата в "Металлисте" у меня на тот момент была выше, чем в "Шахтере".

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Уже потом узнал, что "Шахтер" пытался не допустить усиления конкурентов - в моем случае "Металлиста". Я вернулся в "Шахтер" и не играл там. Вышел в Лиге чемпионов в домашнем матче против "Пюника".

В первом же тайме Луческу меня заменил. Провалил ли я игру? Нет. Может какие-то моменты, которые он хотел, я не выполнил. А на следующий день Луческу сказал, чтобы я возвращался в "Металлист". И вот представьте: я с "Металлистом" вышел в еврокубки и не смог там играть! В этом случае обида была не на "Шахтер", а лично на Луческу.

После эпизода с "Пюником" Руслан еще на полгода ушел в аренду в "Металлист".

Я очень хотел остаться в Харькове, хотел быть на контракте. Но другую позицию имел "Шахтер". Они считали, что я - молодой и перспективный футболист, имел перспективы роста.

Тогда у меня заканчивался контракт и Евгений Красников сказал: "Я понимаю, что ты хочешь играть в "Металлисте", но "Шахтер" есть "Шахтер", там всегда уровень Лиги чемпионов, поэтому советую подписать контракт с ними".

И я это сделал. Жалею ли? Нет. Жалею из-за другого - что Евгений Красников на тот момент был директором "Арсенала", а не "Металлиста". Если бы он был в "Металлисте" - я бы подписал контракт с этим клубом.

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В статье: Мирча Луческу Руслан Фомин Евгений Красников Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Арсенал (Харьков)
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Источник:
Stargorod Sport

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
22.04.2020 в 13:35
Обычная практика шахтьора -- " i сам не гам, i другогму не дам"....
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0
0
Alex.696 (Немирів)
22.04.2020 в 11:07
Точно так само циган обломав Чигринського - задіяв того в єврокубках перед продажем в Барселону. Класний тренер, добра людина циган.
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
22.04.2020 в 10:54
А хтось тут пише, що то Динамо послаблювало суперників)))
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+1
0


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