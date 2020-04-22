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Нагорняк прогнозирует начало нового сезона еврокубков в октябре

Премьер-лига
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20 дней - оптимальный срок для возвращения в оптимальную форму

Нагорняк прогнозирует начало нового сезона еврокубков в октябре
Новина українською

Бывший футболист, а сегодня тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал возможность для возвращения в большой футбол после мирового карантина.

Сергей убежден, что оттягивать с возвращением к тренировкам нельзя. В запасе еще будет несколько недель.

Просто в таком случае можно еще сократить перерыв между чемпионатами. Если УЕФА говорит, что еврокубки завершатся в августе, то новый еврокубковый сезон начнется не раньше, чем в октябре.

Нагорняк считает, что до 12 мая, если карантин продлят, картина с пандемией будет иметь конкретные очертания. Он напоминает, что в Австрии, Чехии команды понемногу начинают тренироваться, а немецкая Бундеслига вообще хочет восстановить соревнования 9 мая.

Для того, чтобы привести команды к боевой готовности 20 дней - оптимальный срок, но в связи с форс-мажорной ситуацией, думаю, можно справиться и за две недели. Главное, чтобы УАФ дала сигнал для восстановления работы при условии положительной динамики CОVID-19.

Сергей вспомнил, что в сезоне-2014/2015, когда с "Днепром" доходили до финала Лиги Европы, коллектив часто проводил по два поединка в неделю.

Ранее, выступая в Китае, мне тоже часто приходилось играть в таком режиме. Это приемлемый график матчей для футболистов, которые любят говорить, что "лучше играть, чем тренироваться". В Европе многие команды выступают в таком ритме. Да, будет трудно, ведь большинство наших тренеров не имеют опыта такой работы. Но для футболистов, повторюсь, это то, что надо. Важно сейчас себя держать в хорошей физической форме, в противном случае возрастет риск получения травмы. Не вижу проблемы в том, чтобы завершить соревнования за полтора месяца.

Нагорняк не считает, что ветеранам будет труднее набрать форму.

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Они знают свой организм, лишнего движения они не сделают. Опыт - великое дело, важно уметь прочитать ситуацию. Это я могу сказать по себе, когда в 35-летнем возрасте заканчивал карьеру в запорожском "Металлурге", выступая на позиции опорного полузащитника. 90 минут я выдерживал без проблем.

А доигрывать сезон, рассуждает Сергей, придется без зрителей.

Но мы пока и не можем похвастаться присутствием большой аудитории на стадионах, поэтому в денежном эквиваленте клубы потеряют немного. Жаль только, что атмосфера на аренах будет немного не та, но здоровье превыше всего. Лучше лишний раз перестраховаться, чтобы потом все вернулись к нормальной жизни.

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В статье: Сергей Нагорняк Металлург (Запорожье) УПЛ карантин
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