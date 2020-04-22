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После матча против Шахтера Чеберко час не мог встать в раздевалке
Тогда ему было 18
Евгений Чеберко, защитник "Зари" и молодежной сборной Украины вспомнил, как начинал взрослую карьеру в "Днепре" при Дмитрие Михайленко.
Евгений рассказал, что тогда Мирон Богданович Маркевич сказал, что он и его штаб идут.
Финансов нет, непонятно что будет, кто останется, если все идут. И остался молодой "скелет". Ну и несколько опытных игроков: Ротань, Кравченко, Адамюк, Лучкевич. Задач на сезон особых нету, только расти и прогрессировать. Я почувствовал, что такое УПЛ, что такое взрослый футбол.
Михайленко многому меня научил и даже подготовил меня к реалиям украинского футбола. Может мы закончили сезон в зоне вылета, из-за долгов очки снимали, но это был положительный сезон. И если посмотреть, сколько людей из той команды сейчас играют ... это большое количество игроков.
Дебютировал Чеберко за "Днепр" в 18 лет, сыграв 3 минуты против "Волыни". Больше времени провел в матче против донецкого "Шахтера", когда вышел на поле вместо Ротаня.
Я подумал: "Оба-на, все! Сейчас будет хорошо!". А потом понял, что вот так сразу ничего не бывает, нужно бороться и выигрывать конкуренцию.
Вот второй матч против "Шахтера" я запомнил надолго. После матча я где-то час не мог собрать чехлы, сидел в раздевалке, а у меня ноги "сели", все тело "село". Не мог понять, то ли я играл против "Шахтера" или против "Барселоны"? Не представлял, что так можно играть! Мне казалось, что они вообще из космоса. Я даже не успевал за ними.