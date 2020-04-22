Владимир Чеснаков рассказал о двойных премиальных за Шахтер и анекдотах Сачко

Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков пообщался с корреспондентом UA-Футбол о делах его команды без упоминаний "коронавирусной" темы.

- Из-за незавидного турнирного положения на зимний перерыв "Ворскла" уходила не в лучшем расположении духа. Однако две домашние победы в марте - над "Шахтером" и "Олимпиком" вселили надежды в сердца полтавских болельщиков, да и самих футболистов.

- Согласен. Действительно, эти победы, как и само содержание игры после долгой зимней паузы, не могли не порадовать. Скажу больше: еще раньше, до встреч с обеими донецкими командами, мы должны были играть вничью с "Динамо" (тот поединок завершился минимальной победой киевлян - Прим. В.К.). Что же касается еще одного матча, с "Мариуполем", то в нем был провал. Правда, лишь по счету. Сама же игра вселила надежду на завершение чемпионата на мажорной ноте. То же самое можно сказать и о наших делах в кубковом розыгрыше, где после выездной победы над "Десной" нам удалось выйти в полуфинал. Мы набрали хороший ход, и как раз в этот момент все в футболе остановилось. И хотя мы с вами решили не вспоминать о пандемии, не могу не признать: она подпортила нам планы и сбила с ритма.

КУДА ПРОПАЛИ СТОМАТОЛОГИ?

- После матча с "Шахтером" наставник вашей команды Юрий Максимов признался, что поначалу были мысли о ничьей с чемпионом, однако все же удалось победить. Проанализировали, за счет чего смогли этого добиться?

- Анализа командной игры как такового мы не делали. Скажу лишь о своих выводах. Во-первых, нам сыграл на руку тот факт, что "Шахтер" накануне победил в еврокубковом матче "Бенфику". Во-вторых, у горняков после игры с лиссабонцами был тяжелый перелет из Португалии, а в-третьих, тренерский штаб "Шахтера" дал возможность отдохнуть своим лидерам. И хотя вышедшие вместо них футболисты тоже сильны, отсутствие ключевых исполнителей все же сыграло в нашу пользу. Отмечу также и другие факторы - в частности, наш сумасшедший настрой и большое количество болельщиков на трибунах полтавского стадиона. За последний год даже не припомню, чтобы столько было людей! Если не ошибаюсь, "Ворсклу" пришло поддержать свыше 8 тысяч зрителей. Поддержка болельщиков в матче с "Шахтером" нам помогла, за что мы им очень благодарны.

- Раз уж зашла речь о болельщиках, то не могу не поинтересоваться вашим мнением о низкой посещаемости. Похоже, даже бесплатный вход на полтавский стадион не является панацеей от этой проблемы. С чем ее связываете?

- У меня нет ответа на ваш вопрос, так как и для меня это тоже является загадкой. Взять, к примеру, последние три-четыре года. За это время команда и бронзу чемпионата выиграла, и в групповом раунде Лиге Европы выступала. Даже не знаю, чем это объяснить, что так мало зрителей приходит на наши игры. Может, менталитет у полтавчан такой, а может причина заключается в чем-то другом. И все же хочу сказать огромное спасибо тем нашим немногочисленным болельщикам, которые всегда приходят нас поддержать. Они являются по-настоящему преданными поклонниками "Ворсклы", и мы ценим их поддержку.

- Помнится, на полтавском стадионе обращала на себя внимание своей активностью группа болельщиков африканского происхождения. С некоторых пор их на трибунах не видно…

- Да, их на наших матчах уже давно нет. Они поддерживали "Ворсклу" в сезоне-2018/19, когда команда играла в групповом раунде Лиги Европы. Это были друзья наших легионеров - ганца Якубу и малийца Кане. Точно не помню, с какой страны были эти болельщики. Вроде из Ганы. Африканцы учились в Полтавской медицинской стоматологической академии. А вот куда они пропали - не знаю (улыбается).

ВЫДЕЛИТЬ ДЕНЬГИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

- Обычно за победы над грандами команды получают повышенные премиальные. В "Ворскле" образца нынешней весны эта опция существовала?

- Да, за победу над "Шахтером" нам дали двойные премиальные.

- Во время зимнего антракта в составе "Ворсклы" появилась группа новых футболистов. Период их адаптации в вашем коллективе прошел без проблем?

- Абсолютно. В этом процессе не было никаких шероховатостей. Одним из тех, кто пришел зимой к нам, был Владислав Кулач. Его можно назвать нашим, так как он не так давно уже выступал в "Ворскле". Учитывая, что он к нам вернулся, ему вообще не нужно было никакой адаптации. А Руслана Степанюка, которого я знаю уже давно, когда-то хотел видеть в нашей команде Иван Дмитриевич Балан. Вот он к нам и перешел. Получается, что и ему не нужно время на адаптацию. Еще один футболист, который пришел в "Ворсклу" в зимний трансферный период - Давид Пуцлин своей игрой и поведением в коллективе зарекомендовал себя с хорошей стороны. Мы ему помогаем, так что никаких вопросов по части адаптации у него тоже не могло возникнуть.

- Возвращение Кулача в команде встретили с воодушевлением?

- Конечно. Ведь мы его хорошо знаем: во-первых, он классный игрок, а во-вторых, классный парень с отличными человеческими качествами. С таким можно и в разведку пойти, и просто посидеть, пообщаться.

- Обратили внимание на тот факт, что с появлением на тренерском мостике в разгар минувшей осени Юрия Максимова в игре "Ворсклы" появилась стабильность в домашних матчах? В четырех играх было зафиксировано четыре победы.

- Я тоже задумывался об этом. Тренер нам всегда подчеркивает, что мы играем дома. Каким бы ни был соперник, в матчах на своем поле он настраивает нас только на победу. Дай Бог, чтобы дома мы всегда побеждали, а на выезде как минимум играли вничью.

- Когда-то Юрий Максимов и его предшественник в "Ворскле" Виталий Косовский выступали бок о бок в киевском "Динамо" и сборной Украины. В тренерской работе их методы сильно разнятся?

- Да, сильно. И само видение футбола, и тренировочный процесс у них кардинально отличаются.

- С вами, как с капитаном, главный тренер советуется?

- Постоянно это не происходит, но иногда бывает. И не только мое мнение может спросить, но и старожилов команды - таких, как Пердута, Ребенок, Васин, Сапай. Причем, это может касаться не только футбола, а и каких-нибудь бытовых вопросов.

- Например?

- На 8 марта Юрий Вильевич подошел ко мне и сказал: "Вова, надо бы что-то организовать для женщин, которые на нашей клубной базе работают". Посоветовавшись с ним, я донес эту мысль команде и мы отблагодарили сотрудниц денежной суммой. Тем более, что это было после выплаты нам премиальных за победу над "Шахтером".

КОГДА VAR НЕ ДЛЯ ВСЕХ

- На что в нынешней "Ворскле" существует табу и за что в команде штрафуют?

- Чтобы сказать, что на что-то существует какой-то особый запрет - такого у нас нет. А что касается штрафов, то они общеприняты и стандартны. Наказание может быть за нарушение режима, опоздание, необязательные желтые или красные карточки, неадекватное поведение. Есть еще и такой пункт, как неуважение к персоналу.

- Вы - один из могикан "Ворсклы". Не могу не спросить вас о погашении задолженности клубом. На момент объявления карантина она еще существовала?

- Только для тех, кто в команде играет давно - лет пять и более. Большую же часть задолженности перед нами клуб погасил. Остался долг лишь за несколько месяцев, который тянется еще с 2018 года. Хотя нас уверяют, что и его погасят. А вот с теми игроками, которые пришли год или полгода назад, рассчитывались вовремя.

- В весенней части нынешнего сезона очень много говорят о системе VAR. Как вам это нововведение украинского футбола?

- Даже не знаю, как правильно его охарактеризовать. Во всем мире, и в частности, в топовых чемпионатах, VAR уже введена или вводится. Для нашей Премьер-лиги, чтобы не отставать от ведущих футбольных стран и веяний времени, система видеопомощи арбитрам также внедрена. Правда, есть одно "но". Я считаю, что если уж решено задействовать VAR, то не выборочно, а на всех без исключениях матчах. А так получается, что в каждом туре не все команды находятся в одинаковых условиях. К тому же, от этой системы будет польза и самим арбитрам. Не только в вынесении правильных решений, а и в приобретении опыта, необходимого для перспективы - прежде всего, в международной карьере.

ПОЛТАВСКИЙ МОНСТР ПО ИМЕНИ АРМЕНД

- Недавно в интервью нашему сайту рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Ворсклу" Арменд Даллку вспоминал об этом периоде, как о самом приятном в его карьере. А что вам запомнилось во время совместных выступлений с албанцем за полтавский клуб?

- Запомнилось его капитанство. Арменд успешно выполнял эти функции, приняв эстафету от Сергея Долганского. Он всегда подхлестывал партнеров по команде, чтобы добиваться максимального результата. Арменд Даллку запомнился мне своей требовательностью - не только к себе, а и к своим одноклубникам. На каждую игру, вне зависимости от соперника, он выходил с максимальной заряженностью на борьбу и одной лишь мыслью - победить! Если же говорить о делах вне футбольного поля, то вспоминается, как на протяжении многих лет я с еще несколькими игроками "Ворсклы" - тем же Даллку, Ахмедом Янузи и Йованом Маркоски следовали одной традиции. Когда нам предстояло в 10.00 заезжать на базу, мы за час до этого всегда собирались в центре Полтавы в "Львівській кав'ярні" пообщаться "за жизнь" за чашечкой кофе. Что и говорить, славные и приятные были времена! Несмотря на то, что Даллку был легионером, он стал одним из символов "Ворсклы" сразу двух десятилетий - прошлого и позапрошлого. Столько лет успешно выступать в составе полтавской команды - это многое значит! Арменд подкупает своими человеческими качествами, он всегда был честным и искренним. Не зря все, кто его знает, отзываются о нем самым лучшим образом. Я читал интервью Арменда Даллку на вашем сайте, и пользуясь возможностью также хочу передать ему большой привет от себя лично и от всей команды "Ворсклы"!

- Вы в курсе, что от рекорда Даллку, у которого насчитывается 292 матча, вас отделяет всего один шаг?

- Да, знаю. Известный статистик Евгений Гресь мне ее присылал. Что я могу сказать… Мне, конечно же, очень приятно, что я почти догнал такого полтавского монстра, как Арменд Даллку, и оказался у столь серьезного рубежа. Теперь главное - сыграть пару игр, чтобы превзойти этот рекорд. Лукавить не буду: очень хочется оставить след в истории полтавского футбола. Это будет память на века.

ПОЛЕТЫ К НЕБУ

- При условии, что вы примете участие во всех оставшихся девяти матчах нынешнего чемпионата, у вас есть возможность еще и достичь солидной отметки "300".

- Вот как… Я вообще-то не слишком задумывался об этом, хотя знал, сколько еще предстоит матчей до юбилея сыграть. А вот как на это реагировать - даже не знаю. Приятно, конечно же…

- В процессе достижения 300-матчевого рубежа одной из самых важных задач для вас будет необходимость избежать пропуска матчей из-за карточек…

- Согласен. Но еще самое главное - избежать каких-либо травм, которые могли бы помешать этим планам. Как и важно выходить на каждый матч со стремлением победить и в итоге добиваться этого. Для меня это будет самый лучший подарок.

- Какой самый памятный матч, сыгранный вами в футболке "Ворсклы"?

- Одним не ограничусь - это уж точно! В списке памятных, конечно же, значится кубковый финал с "Шахтером" в 2009-м году. Я тогда был молод, и для меня тот поединок оказался очень важным. А еще отмечу весь бронзовый сезон-2017/18, который был словно один матч! "Ворскла" тогда выходила на каждую игру, как и на любую рядовую в чемпионате, однако когда появилась надежда на третье место, то команда стала жить этой мечтой. Каждая игра стала для нас особенной. Вспоминается, как за тур до финиша чемпионата мы играли на выезде с "Мариуполем", и нас устраивала только победа. Если бы нам удалось выиграть, то досрочно могли стать бронзовыми. Но увы, сыграли вничью, 1:1. Хотя по ходу поединка вели в счете 1:0. Помню, после матча мы едем в автобусе, все расстроены. А я и говорю: "Ребята, а что расстраиваться? Следующий матч будем играть дома, при своих болельщиках. Если выиграем - будет вообще здорово!". Так оно и получилось. Играли мы в заключительном туре с "Зарей" и сумели победить 2:0. Никогда не забуду радость наших болельщиков, когда они выбежали на поле и стали подбрасывать футболистов к небу.

РАЗЫГРАТЬ МАССАЖИСТА

- В вашей карьере были и выступления за молодежную сборную Украины. Что-то запомнилось?

- Выездной матч с Францией, сыгранный в рамках отборочного турнира Евро-2011. Проигрывая по ходу поединка 0:2, мне повезло забить два мяча и свести его к ничьей, 2:2.

- Кто считается в "Ворскле" главным балагуром?

- Не так давно таким был у нас Артур Загорулько. Он всегда любил пошутить, у него были свои приколы. Да и Василий Сачко, когда был футболистом, то постоянно анекдоты рассказывал. Впрочем, все старались понемногу по части юмора себя проявить. А сейчас к такой категории в "Ворскле" я отнес бы Владимира Баенко. Парень тоже любит пошутить. Вообще у нас иногда случаются эффектные розыгрыши. После мартовской кубковой игры в Чернигове с "Десной" Кулач при помощи одной компьютерной программы в телефоне эффектно, и вместе с тем жестко, разыграл нашего массажиста. Так смеялись после этого, что не могли успокоиться два дня.

- О чем мечтает футболист, которому "немного за тридцать"?

- Самое главное, чтобы все родные и близкие были здоровы, а на земле были мир и спокойствие. Находясь на карантине, имеешь возможность много времени проводить с детьми. Благодаря чему видишь, как они все быстро познают и растут буквально на глазах. Наблюдали сегодня с женой за нашей дочуркой Верой, которой 26 апреля исполнится четыре месяца. Она уже и сама переворачивается, и голову поднимает. Приятные мгновенья! А как футболист я мечтаю, чтобы "Ворскла" поднялась на высокое место и могла участвовать в еврокубках, радуя нас самих и украинских болельщиков.