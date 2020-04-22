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Вингер Александрии на карантине занялся лавандой

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще читает художественные книги и слушает Radiohead

Вингер Александрии на карантине занялся лавандой
Новина українською

Фланговый хавбек "Александрии" Дмитрий Шастал рассказал о своем свободном времени на карантине - что слушает, читает и во что играет.

- Дмитрий, вот уже больше месяца все мы живем в самоизоляции. Как самочувствие, чем занимаетесь?

- Самочувствие нормальное. Решил как можно реже смотреть новости, чтобы меньше нервничать ...Первую часть карантина провел в Киеве, затем переехал на дачу за городом. Я здесь с девушкой, и у меня куча дел: эта дача ранее служила только для того, чтобы приехать на несколько часов нажариты шашлыков, а теперь здесь живем, поэтому пришлось все приводить в порядок.

Можно сказать, нужно упорядочить пространство для жизни. Например, насадил растений на улице - в частности, лаванду, которой увлекся в прошлом году в Хорватии, хочу засеять газон, пилю дрова и сучья, чтобы было чем топить дом ...Словом, превратился в садовника, и это мне очень нравится.

- Фильмы смотрите?

- Немного, потому что почти весь день посвящаю домашним делам. Из того, что увидел, очень понравилась "Зеленая книга" с Вигго Мортенсеном. Рекомендую тем, кто любит атмосферное кино и хочет увидеть, что такое США 1960-х.

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- Как насчет сериалов?

- Я люблю ностальгировать, поэтому просматриваю телесериалы 1990-х и 2000-х. Вот недавно опять пересмотрел «Друзей», которых знаю почти наизусть; часть эпизодов смотрел в оригинале. Также рекомендовал бы «Клинику» - она ​​немного нелепая, но легкая. Кроме того, я подписан на Netflix, здесь есть много нового.

- На развлекательные или обучающие программы хватает времени?

- Не хватает. Плюс к тому, на том же Netflix есть хорошие шоу, но только на английском. Они больше переводят рейтинговые сериалы, которых все ждут.

- Музыка...

- Это - главное. И как воспоминание из детства - песни с альбома April группы Deep Purple отец включал мне вместо колыбельной. И как релакс - сегодня, повторюсь, у меня много домашней работы, поэтому включаю музыку как фон, кроме того, ведь сам играю на гитаре ...Кстати, в тех же Deep Purple недавно вышел альбом. Новые пластинки за последний месяц выпустили много исполнителей. Еще могу отметить свежие работы Radiohead, украинской команды "Пошлая Молли" плюс альбомы рэп-исполнителей Dose и Saluki.

- Книги ...

- Сегодня почти не читаю. Опять же, из-за нехватки времени. Из последнего - был очень впечатлен романом "Цветы для Элджернона" Даниэла Киза.

- Сейчас легко заметить, что для большинства футболистов всего мира главное развлечение - компьютерные игры. Вы в этом деле ориентируетесь?

- Немного. Более сторонний наблюдатель. Но иногда могу посвятить полчаса назад, чтобы на телефоне поиграть с друзьями в стрелялку PUBG.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Шастал карантин
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Источник:
УПЛ

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