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После тренировки Луческу Руслана Фомина постигла интимная проблема
Было это в Швейцарии
Экс-нападающий донецкого "Шахтера" Руслан Фомин, который сегодня выступает в "Мариуполе", вспомнил в разговоре с Stargorod Sport свою личную обиду на тогдашнего коуча "горняков" Мирчу Луческу.
Однако Руслан признает и то, что Луческу имел положительное влияние на его игровую форму.
Я от него много чему научился. У Мирчи были сильные тренировки. Помню в Швейцарии мы бегали час без остановок. Кажется даже воду не пили. Потом еще полчаса пресс качали. С его тренировок я приходил мертвый! Присел в туалет ...А встать-то не могу!
Даже предигровая тренировка при Мирче Луческу в "Шахтере" могла продолжаться 1,45 часа, вспоминает Руслан.
А после игры, если она начиналась в 18 или 19 часов, на следующее утро была тренировка в 10:30, после завтрака.
У Луческу были тяжелые нагрузки. После него мне легко было входить в игру, я всегда был готов.
Однако акцентирует Фомин и на том, что в "Шахтере" он не играл.
Там должно было быть 4 украинца, но я не играл! Луческу предпочитал в атаке бразильцев, а в защиту - украинцев. Гладкий немного поиграл, но Луис Адриано забетонировал за собой место в стартовом составе и там была чисто бразильская связка.