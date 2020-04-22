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После тренировки Луческу Руслана Фомина постигла интимная проблема

Премьер-лига
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Было это в Швейцарии

После тренировки Луческу Руслана Фомина постигла интимная проблема
Новина українською

Экс-нападающий донецкого "Шахтера" Руслан Фомин, который сегодня выступает в "Мариуполе", вспомнил в разговоре с Stargorod Sport свою личную обиду на тогдашнего коуча "горняков" Мирчу Луческу.

Однако Руслан признает и то, что Луческу имел положительное влияние на его игровую форму.

Я от него много чему научился. У Мирчи были сильные тренировки. Помню в Швейцарии мы бегали час без остановок. Кажется даже воду не пили. Потом еще полчаса пресс качали. С его тренировок я приходил мертвый! Присел в туалет ...А встать-то не могу!

Даже предигровая тренировка при Мирче Луческу в "Шахтере" могла продолжаться 1,45 часа, вспоминает Руслан.

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А после игры, если она начиналась в 18 или 19 часов, на следующее утро была тренировка в 10:30, после завтрака.

У Луческу были тяжелые нагрузки. После него мне легко было входить в игру, я всегда был готов.

Однако акцентирует Фомин и на том, что в "Шахтере" он не играл.

Там должно было быть 4 украинца, но я не играл! Луческу предпочитал в атаке бразильцев, а в защиту - украинцев. Гладкий немного поиграл, но Луис Адриано забетонировал за собой место в стартовом составе и там была чисто бразильская связка.

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В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Руслан Фомин Шахтер (Донецк)
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Источник:
Stargorod Sport

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