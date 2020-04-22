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Мораес: Скучаю по игре в Бразилии

Премьер-лига
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Форвард рассказал о шансах снова сыграть за Сантос

Мораес: Скучаю по игре в Бразилии
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, что скучает по бразильскому футболу.

"Я скучаю по игре в Бразилии. Не думаю, что я отлично играл за "Сантос". Я не был тогда хорошо подготовлен. Думаю, было бы интересно вернуться.

Мы действительно переживаем очень печальное и трудное время. Я остался дома, использую время, чтобы проводить больше времени со своей семьей, это хорошо на карантине. Я могу наслаждаться общением с женой и детьми, и мне это нравится.

Мы тренируемся дома под руководством тренера клуба по фитнесу через видеосвязь. Клуб всегда дает указания и сообщает нам новости", - сказал Мораес.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
diariodopeixe.com.br

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
22.04.2020 в 16:56
Зачем принимать гражданство, если ты рвешься в Бразилию и не собираешься жить здесь. Зачем эти натурализации. Что он полезного принес сборной? 5 матчей и 0 голов. Зачем занимать лишнее место для наших ребят? я не понимаю этих вещей. И никогда не пойму натурализации. Потому что более менее хорошие бразилы либо вызываются в Бразилию, либо отказываются как Исмаили.
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Spokoyno (Киев)
22.04.2020 в 16:44
Ну хто ще за це мо у збірній... Чи і далі вважаєте, що наша збірна, країна йому потрібна? Так бабла зрубити! Як і передбачалося... тепер він за ЗУ точно і десятка матчів не зіграє! Бо не буде грати наша команда з командами нижче класом... і викладати йому на "блюдці" ніхто не буде! А чи зможе "стара шкапа" пахати, як жеребець? Не думаю! Ну і чи варто було заради цього город городити?
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