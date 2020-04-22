Крымское золото ассирийского шулера ... или гения. Выдающиеся моменты Чемпионата Украины

Пока футбол на паузе, есть возможность покопаться в истории, освежить воспоминания, проанализировать успехи и неудачи. UA-Футбол начинает серию материалов, в которых коротко будет вспоминать самые яркие моменты каждого чемпионата Украины. Первый, конечно же, - в 1992 году.

"Не дай Бог, жить в эпоху перемен", - говорит китайская поговорка. Абсолютному большинству довольно непросто дается переход от одного образа жизни к другому - теряются ориентиры, разрушается устоявшийся порядок, неизвестность пугает. С другой стороны, активное меньшинство получает шанс достичь великой цели, о которой еще буквально вчера не стоило и мечтать.

1992-й. Советская империя окончательно потерпела крах. На ее осколках образовались 15 новых государств, которые начинают свой путь. И в футболе тоже. Первый чемпионат Украины после Акта о Независимости и референдуме проводят в экспериментальном формате всего за четыре месяца. В элиту попадают команды, которые еще год назад были далеко на периферии. Но над всеми клубами, которые неожиданно стали профессиональными, возвышается фигура киевского "Динамо" - гегемона не просто украинского, а всего союзного футбола.

Ответ на вопрос, кто будет чемпионом, казалась очевидным. Хотя Киев уже был без Лобановского, а главные звезды, которые становились вице-чемпионами Европы, отправились на Запад зарабатывать на жизнь, именно "Динамо" оставалось по подбору кадров сильнейшим. В "Днепре" происходило омоложение состава, "Шахтер" последние годы крутился в середине турнирной таблицы.

Тем не менее, именно горняков ожидали в золотом матче в соперниках для "Динамо" (чемпионат были разделен на две группы, победители которых должны были разыграть титул). Ну или хотя бы "Черноморец" с Шелепницким, Саком, Цымбаларем и Гецко в составе. Но отнюдь не "Таврию", которая в 1991-м во втором по рангу союзном дивизионе заняла шестое место. Однако симферопольцам повезло, что у них был Анатолий Заяев, который как никто другой понимал - это может быть его звездный час.

Анатолий Заяев с Семеном Альтманом

Пожалуй, лучшую характеристику Анатолию Николаевичу - ассирийцу по происхождению - дал Александр Ткаченко - бывший футболист "Таврии", "Зенита" и "Локомотива", который стал писателем и написал одну из лучших книг об Игре в СССР - "Футболь. Записки футболиста". Далее цитата:

"При всех наших сложных с ним отношениях я не могу не испытывать к нему уважения. Он был бит столько раз и столько раз поднимался, что я поверил в его происхождение от великой ассирийской армады. Николаич делал все — доставал деньги, привозил игроков, встречал и провожал судей, подыскивал тренеров, пробивал квартиры. Особенно удачным был год 1979, когда "Таврия" вышла в высшую лигу, в маленьком Симферополе запахло настоящим большим футболом, и фанаты с духовыми оркестрами ходили всю ночь по городу целой колонной и пели славу их любимой команде. "Да, он шулер", — кричали одни. "Да, он гений", — кричали другие, — но факт оставался фактом, команда при нем всегда расцветала, знаю, что многие игроки, даже очень талантливые, не любили его — он поступал с ними жестко, порой не по-человечески, особенно, когда они сдавали в игре, но он был в футболе как крупный государственный политик, во имя команды рубил голову любому".

Итак, "Таврия" во главе с Заяевым уверенно прошла турнирную дистанцию, потерпев лишь одно поражение в 18 матчах. В последнем туре симферопольцы отстояли ничью в столкновении с прямыми конкурентом за первое место в группе - "Шахтером", атака которого (талантливые Ребров, Щербаков, Ателькин, чемпион Европы среди молодежи Погодин) шла на одном уровне с динамовской. Тем самым обеспечили себе право на финал.

Кульминацией всего мимолетного сезона стал поединок на львовской "Украине". Спустя десятилетие к нам докатываются разговоры о хитрости Заяева или самоуверенности Динамо. Однако это тот случай, когда лучше подходят слова Валерия Васильевича: "Игра забудется, а результат останется". Единственный гол, забитый Сергеем Шевченко после подачи углового, вознес "Таврию" на вершину, которой симферопольская команда больше никогда не достигала. А Независимая Украина получила своего первого футбольного чемпиона.