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Дуэлунд: Уже восстановился после травмы, которую получил перед карантином

Премьер-лига
(1 голосов)

Датчанин рассказал, чем занимается на карантине

Дуэлунд: Уже восстановился после травмы, которую получил перед карантином
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился, как поддерживает форму во время вынужденного карантина, а также рассказал о новом домашнем любимце.

- Миккель, расскажи, чем занимаешься во время карантина.

- В течение карантина я много тренируюсь и гуляю с собаками - теперь у меня их две. Но, конечно, хочу вернуться к привычным тренировкам как можно скорее.

Стараюсь разнообразить рутину различными способами: смотрю много фильмов, чаще убираю в квартире и изучаю русский язык. Сейчас я уже понимаю почти все, но говорить по-русски для меня сложно. Этот язык совсем не похож на датский и английский, так что это нелегко. Но, думаю, со временем и практикой смогу разговаривать.

- Ты ездишь тренироваться на базу?

- Да, бываю там почти каждый день. Но скучаю по одноклубникам, не хочу тренироваться там один, хотелось бы вместе со всей командой и тренерами готовиться к матчам. Однако даже такие вылазки на базу - это лучше, чем ничего, поэтому я стараюсь максимально использовать такую возможность.

- Какие упражнения ты выполняешь, как удается поддерживать физическую форму в нынешних условиях?

- У меня есть велотренажер, специальные мячи для фитнеса. А на базе я бегаю и занимаюсь с мячом. Это такая двойная стратегия: важно как выполнять беговые упражнения - бегать и на длинные, и на короткие дистанции, с различными интервалами, так и как можно больше заниматься с мячом. Потому что одно дело - это поддержание физических кондиций, а совсем другое - сохранение футбольных навыков.

Я пропустил последнюю игру перед карантином из-за травмы, поэтому можно сказать, что эта пауза была для меня вовремя. Сейчас я уже восстановился после повреждения.

На данный момент от распространения коронавируса в стране зависит, когда мы сможем возобновить командные тренировки и продолжить сезон. Мы должны воспринимать эту ситуацию серьезно. Если будем соблюдать правила карантина, то минимизируем время, в течение которого он будет продолжаться.

- Поддерживаешь контакт с тренерами "Динамо"?

- Да, мы общаемся и с главным тренером Алексеем Михайличенко, и с остальным тренерским составом, нашим тренером по физподготовке. Например, Михайличенко звонил мне и спрашивал, как я себя чувствую, что у меня происходит. Очень приятно знать, что они беспокоятся о нас.

- Уже соскучился по футболу?

- Конечно, я очень скучаю по футболу. Футбол - это то, ради чего мы живем и что мы постоянно делаем. Поэтому сейчас есть ощущение, что в жизни чего-то не хватает. Хочу как можно скорее вернуться к футболу, потому что это то, ради чего я живу.

- Расскажи больше о своих домашних любимцах.

- У меня живет лабрадор, ему три года. А недавно я взял еще далматинца, которому всего 9 недель. Как раз сейчас провожу время с ним, пытаюсь обучать. Собаки уже нашли общий язык и очень любят играть вместе (улыбается).

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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cavo27
22.04.2020 в 19:24
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