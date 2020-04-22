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Выборы президента УПЛ скорее всего перенесут на середину мая
Карантин продлили и теперь в УПЛ ждут официальных ограничений от Кабмина
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о возможном переносе выборов президента Лиги.
– Сейчас ждем официального решения Кабмина – как именно оно будет прописано и какие ограничения будут действовать. Мы в курсе, что такое решение принято. У нас уже есть проект по переносу даты выборов президента УПЛ.
– На когда планируете переносить выборы, если придется это делать?
– Где-то на середину мая.
– Сам формат выборов не предусматривает возможность проведения в онлайн-режиме?
– Да, требуется только присутствие всех участников.
– В связи с этим УПЛ не планирует продолжить срок подачи заявок кандидатов в президенты?
– Не исключено, что процесс подачи заявок возобновится. Будет заседание дирекции, где мы рассмотрим этот вопрос в соответствии с нашим уставом. На данный момент есть один кандидат – Александр Шевченко.
Учитывая, что выборы должны были бы состояться 27 апреля, а срок подачи заявок завершился 17 апреля, то официально клубы выдвинули только одного кандидата.
– Какие именно клубы выдвинули кандидатуру Шевченко?
– Сейчас мы эту информацию не разглашаем.