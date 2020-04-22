Директор УПЛ: Чтобы завершить сезон, нам нужно минимум 1,5 месяца

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как Лига планирует доигрывать нынешний сезон.

"У нас есть уже готовый календарь, каким образом мы будем проводить наш чемпионат после его возобновления.

Мы уже проинформировали все клубы, что команды будут иметь минимум две недели подготовки перед возобновлением чемпионата.

Чтобы завершить сезон, нам нужно как минимум 1,5 месяца. При этом планируется, что три тура придется играть среди недели, через три дня на четвертый", - сказал Дикий.

Напомним, что карантин в Украине был продлен до 11 мая.