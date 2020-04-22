Александр Шевченко: Не хочу быть единственным кандидатом, прошу УПЛ перенести выборы президента

Единственный кандидат в президенты УПЛ Александр Шевченко высказал мнение, что выборы нужно перенести, чтобы и другие кандидаты успели подать свои заявки.

"Кабмин продлевает срок карантина в стране. Я хочу официально попросить руководство УПЛ перенести выборы в связи с карантином.

Еще хочу попросить потому, что это единственный законный путь, как можно разрешить подать заявки людям, которых не успели выдвинуть клубы до 17 апреля на выборы президента УПЛ.

Так что хочу попросить перенести выборы и дать возможность подать заявки этим людям, чтобы они их не подавали задним числом. Я вижу, что это единственный законный путь.

Я бы не хотел быть единственным кандидатом, хотел бы, чтобы выборы прошли в честной борьбе, и клубы приняли для себя решение, кто им больше подходит для руководства УПЛ.

Программа у меня есть. Когда мы будем понимать, какого числа пройдут выборы, то ближе к тому времени начну озвучивать небольшие отрывки из своей программы, главнее идеи. Для меня самое главное в футболе – это честность, открытость.

Это позволяет сделать тот продукт, который интересен, за который начнут платить", – сказал Шевченко в комментарии "Футбол news"

Напомним, что "Карпаты" не успели подать в срок кандидатуру Олега Смалийчука.