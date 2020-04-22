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Филиппов: Дай Бог, уже в нынешнем сезоне Десна займет призовое место

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговский клуб собирается в еврокубки

Филиппов: Дай Бог, уже в нынешнем сезоне Десна займет призовое место
Новина українською

Нападающий "Десны" Александр Филиппов рассказал о шансах своей команды побороться в этом сезоне за еврокубковую зону.

- "Десна" находится всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов. Чернигов готов к возможному приезду лучших клубов мира?

- Сейчас тяжело ответить на этот вопрос. "Десна" – это амбициозный клуб, который с каждым разом ставит перед собой цели все выше и выше. Давайте будем оценивать ситуацию после завершения сезона, какое в итоге мы займем место. Сами видите, какая плотность в турнирной таблице со второго по пятое место, поэтому произойти может все что угодно.

Еще не стоит забывать, что всех нас ждет крайне важный отрезок времени, когда команды выйдут после перерыва. У всех будут разные кондиции и физическая форма, но все-таки хочется, чтобы "Десна" заняла достойное место, которое, я считаю, мы заслуживаем.

- То есть четвертое место – это не конечная цель "Десны"?

- Конечно. Клуб смотрит вперед, смотрит в будущее. Дай Бог, уже в нынешнем сезоне "Десна" займет место, позволяющее выступить в еврокубках. Не только четвертое, но и призовое.

- Как команде за столь короткий период удалось сделать такой серьезный скачок от Первой лиги к борьбе за еврокубковую зону?

- Не думаю, что этот период был коротким. Команда строилась еще с Первой лиги, собирался костяк. У нас не было такого, что менялось по половине состава. Приходили по пару человек, которые впоследствии усиливали "Десну". Команда строилась по камушку, по кирпичику, так что сегодняшний результат — это большая заслуга как тренерского штаба, так и всех футболистов, которые прониклись идеей создания нынешней "Десны".

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Филлипов
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.04.2020 в 20:49
хлопчик на бога не надейся --играть надо
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