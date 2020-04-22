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Иванисеня: Если чемпионат не удастся доиграть, то надо оставить все как есть

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек считает, что 23-й тур отменять нельзя

Иванисеня: Если чемпионат не удастся доиграть, то надо оставить все как есть
Новина українською

Хавбек "Зари" Дмитрий Иванисеня в прямом эфире в Инстаграме Sporttravelerua высказался относительно окончания нынешнего сезона УПЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

- Стоит ли доигрывать чемпионат УПЛ?

- Нас устраивает второе место, но с точки зрения спортивного принципа хочется доиграть чемпионат. Хочется, чтобы все было честно, ведь у каждой команды есть свои цели и задачи. Это касается как лидирующей группы, так и команд в зоне вылета.

Если же не удастся доиграть, то надо оставить так все как есть. 23-й тур сыграли, команды играли, дрались. Например, у нас в матче против "Шахтера" двое игроков получили травмы. И как сейчас отменить этот тур?

- Готова команда играть в Лиге Чемпионов?

- Не знаю, команда только строится. У нас нет такого, что костяк играет вместе много лет. Посмотрим, когда чемпионат завершится, готовы ли мы.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2020 в 22:03
иван и сеня правильно говорят
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Некр!т (Дзвонимісто)
22.04.2020 в 21:34
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