Иванисеня: Если чемпионат не удастся доиграть, то надо оставить все как есть

Хавбек "Зари" Дмитрий Иванисеня в прямом эфире в Инстаграме Sporttravelerua высказался относительно окончания нынешнего сезона УПЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

- Стоит ли доигрывать чемпионат УПЛ?

- Нас устраивает второе место, но с точки зрения спортивного принципа хочется доиграть чемпионат. Хочется, чтобы все было честно, ведь у каждой команды есть свои цели и задачи. Это касается как лидирующей группы, так и команд в зоне вылета.

Если же не удастся доиграть, то надо оставить так все как есть. 23-й тур сыграли, команды играли, дрались. Например, у нас в матче против "Шахтера" двое игроков получили травмы. И как сейчас отменить этот тур?

- Готова команда играть в Лиге Чемпионов?

- Не знаю, команда только строится. У нас нет такого, что костяк играет вместе много лет. Посмотрим, когда чемпионат завершится, готовы ли мы.