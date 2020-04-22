Козловский: Думаю, что история с народной командой Карпаты закончилась

Президент "Руха" Григорий Козловский заявил, что он в дальнейшем не планирует заниматься вопросом "Карпат".

"Думаю, что история с народной командой "Карпаты" закончилась. Почему – это вопрос не ко мне. "Карпаты" огласили о передаче корпоративных прав – кто конкретно? Кто это огласил? Этот журналист, которого во Львове называют "дубль-пусто" (исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин – прим.)?

Там есть собственники, которые имеют по 50%. Чтобы что-то официально огласить, надо собирать совет директоров, принимать решение, тогда уже что-то озвучивать.

Мы на сессии львовского совета, несмотря на то, что Садовый выдумывал всякие финты, проголосовали очень классное решение, все были готовы двигаться дальше. Никто и спрашивать не будет Садового, в сессионном зале не он решает, воля депутатов – доминирующая.

А потом этот бегает с печаткой за 20 долларов. Детский сад. Меня эта история уже достала. Я за 2 года много чего сделал для клуба. А когда начинаются закулисные игры, они на сайте пишут, что я похоронил "Карпаты" – это высший пилотаж цинизма. Они для меня после этой статьи просто умерли.

Больше к истории с "Карпатами", по крайне мере при таком составе участников, я возвращаться не буду. Пусть сами решают. После той истории мне еще звонили, просили помочь – дать денег на выезд, а то не за что ребятам ехать. Не буду говорить, кто звонил, люди из руководства "Карпат".

Моя история с "Карпатами" закрыта, напомогался. Я искренне хотел им помочь, много делал, не пиарился на этом, про многое не рассказывал. Но насильно мил не будешь", – сказал Козловский.