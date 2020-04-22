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Чеберко: Чувствую, что Заря может занять второе место

Премьер-лига
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Луганчане выдают отличный сезон

Чеберко: Чувствую, что Заря может занять второе место
Новина українською

Защитник "Зари" Евгений Чеберко рассказал о прогрессе команды в нынешнем сезоне и работе с Виктором Скрипником.

— Заря ощущает себя второй командой в Украине? Что-то изменилось психологически?

— Да вообще, как-то с приходом Скрипника мы стали более раскованно себя чувствовать, более расслабленно что ли. У всех бывают ошибки, кто-то может привезти гол, но мы все понимаем, что это можно исправить, потому что единое целое.

Чувствуем ли мы себя второй силой? Прям такого чувства нет. Вот нужно сначала закончить сезон на втором месте, тогда уже может и почувствуем себя второй силой. Все-таки "Динамо" и "Шахтер" сколько лет такие места занимают. Есть эти две команды, а остальные пониже. Просто даже, если мы выдадим такой сезон, и займем второе место, это не заменит те годы, сколько они занимают эти позиции. Шанс есть, мы хотим этого, надеюсь, что все получится. Я чувствую, что мы можем это сделать.

— Как ты считаешь, это больше прогресс "Зари" или спад "Динамо"?

— Больше это все-таки прогресс "Зари", и приход нового главного тренера. Он реально много поменял. Я бы не сказал, что у "Динамо" какой-то большой спад, они скорее просто где-то не могут найти свою игру.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Чеберко
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Источник:
Sport Arena

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