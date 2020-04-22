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Кабаев: Заря на втором месте, Динамо на третьем – почему мы должны играть золотой матч?

Премьер-лига
(1 голосов)

Если чемпионат не будет доигран, будет большой скандал

Кабаев: Заря на втором месте, Динамо на третьем – почему мы должны играть золотой матч?
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кабаев в прямом эфире в клубном Инстаграме высказал свое мнение относительно дальнейшей судьбы нынешнего сезона УПЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.

- В случае досрочного завершения чемпионата, нужно ли проводить матч за второе место между "Зарей" и "Динамо"?

– Нет, не нужно. Потому что сыграли 23 тура. Ни в коем случае не хочу обидеть "Динамо". Прошло 23 тура, у каждого была возможность занять второе место. Мы на втором, они на третьем – почему мы должны играть этот матч?

Понятно, что я не принимаю решение, но считаю так. Я согласен, надо, наверное, было играть 22 тура, когда у всех были равные условия. Но извините, у нас был "Шахтер", у "Динамо" была "Десна", Мы добились своего результата.

Знали, что чемпионат может быть приостановлен и хотели в Лигу чемпионов. Своей игрой и результатом мы добились того, чтобы оставаться на этом втором месте. Конечно, я не хочу взять и отдать это второе место "Динамо". Я просто не понимаю, какой "золотой" матч.

Я читал, что Русин говорил, я тоже могу его понять. Я прекрасно понимаю "Динамо". Но это мое мнение, думаю, ребята в команде меня тоже поддержат. Мы боролись за это, травмы получали. Почему мы должны отдавать второе место?, – сказал Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кабаев
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Po4eson (Одесса)
22.04.2020 в 23:32
Потому что... Это короткий и ёмкий ответ.
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Po4eson (Одесса)
22.04.2020 в 23:37
Не хотят от слова "совсем" играть по честному. Вот и выдумывают разные причины, доп. условия и т.д. А причина ясна - только мошенники меняют правила во время игры
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