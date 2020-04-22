Денис Попов: Михайличенко за Динамо готов все отдать. Он через все это прошел, пережил

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

"Кто для меня главный авторитет в "Динамо"? Михайличенко. Он действительно за "Динамо" готов все отдать. Он через все это прошел, пережил.

Если он что-то скажет – он знает, что говорит. Не то, что Вася какой-то пришел на поле и говорит: "Делай так". Его я не послушаю, а этого человека нужно слушать.

Меня он научил быть уверенным в себе, не сомневаться. Вышел на поле – отработай на все 100%, отдай все силы, чтобы потом не было стыдно в зеркало смотреть.

Он старается помогать, поддержать словами. А так футболистов чему ты научишь? Передачу отдавать? Мы должны это все уметь", - сказал Попов.