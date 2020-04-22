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Мариуполь - лидер УПЛ по количеству перехватов, Александрия - лучшая по подборам

Премьер-лига
(1 голосов)

Минутка статистики

Мариуполь - лидер УПЛ по количеству перехватов, Александрия - лучшая по подборам
Новина українською

Пока УПЛ на перерыве, мы продолжаем подбивать статистические итоги прошедшей части сезона.

Сегодня речь пойдет о статистике перехватов и подборов мяча. В этих рейтингах, как правило, лидируют команды, которые больше времени проводят, защищая свои ворота.

По числу перехватов лидирует "Мариуполь", а последнее место по понятным причинам занимает "Шахтер". Удивляет, низкое место в данном рейтинге "Ворсклы".

Больше всего подборов у "Александрии", а "Шахтер" и тут на последнем месте.

Мариуполь - лидер УПЛ по количеству перехватов, Александрия - лучшая по подборам - изображение 1Мариуполь - лидер УПЛ по количеству перехватов, Александрия - лучшая по подборам - изображение 2
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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Команда №1

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