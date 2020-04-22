Премьер-лига
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Мариуполь - лидер УПЛ по количеству перехватов, Александрия - лучшая по подборам
Минутка статистики
Пока УПЛ на перерыве, мы продолжаем подбивать статистические итоги прошедшей части сезона.
Сегодня речь пойдет о статистике перехватов и подборов мяча. В этих рейтингах, как правило, лидируют команды, которые больше времени проводят, защищая свои ворота.
По числу перехватов лидирует "Мариуполь", а последнее место по понятным причинам занимает "Шахтер". Удивляет, низкое место в данном рейтинге "Ворсклы".
Больше всего подборов у "Александрии", а "Шахтер" и тут на последнем месте.
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Источник:Команда №1
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