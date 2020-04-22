Мариуполь - лидер УПЛ по количеству перехватов, Александрия - лучшая по подборам

Пока УПЛ на перерыве, мы продолжаем подбивать статистические итоги прошедшей части сезона.

Сегодня речь пойдет о статистике перехватов и подборов мяча. В этих рейтингах, как правило, лидируют команды, которые больше времени проводят, защищая свои ворота.

По числу перехватов лидирует "Мариуполь", а последнее место по понятным причинам занимает "Шахтер". Удивляет, низкое место в данном рейтинге "Ворсклы".

Больше всего подборов у "Александрии", а "Шахтер" и тут на последнем месте.