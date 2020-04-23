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Иванисеня выделил наиболее неудобного соперника Зари в УПЛ
Опорный полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал о главных весельчаках команды, восстановлении Никиты Шевченко и поздравления Дмитрия Комченовського с юбилеем.
- Кто главные весельчаки в команде?
- Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Никита Шевченко, Игорь Чайковский.
- Ты вспомнил о Шевченко. Как у него дела?
- Восстанавливается. С карантином ему повезло, ведь пока футбол остановился - у него идет процесс реабилитации.
- "Десна" или "Александрия"? Кто быстрее может составить конкуренцию "Зари" в битве за ЛЧ?
- Кого-то выделить трудно. Эти две команды списывать со счетов не стоит.
- Почему "Зари" не удаются игры с "Александрией"?
- Наверное потому, что это для нас неудобный соперник. Хотя, в том же кубке проиграли в лотерее.
- Как поздравили Хомченовского с тридцатилетием?
- У нас есть общий чат, все писали, звонили.