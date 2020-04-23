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Иванисеня выделил наиболее неудобного соперника Зари в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)
Иванисеня выделил наиболее неудобного соперника Зари в УПЛ
Новина українською

Опорный полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал о главных весельчаках команды, восстановлении Никиты Шевченко и поздравления Дмитрия Комченовського с юбилеем.

- Кто главные весельчаки в команде?

- Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Никита Шевченко, Игорь Чайковский.

- Ты вспомнил о Шевченко. Как у него дела?

- Восстанавливается. С карантином ему повезло, ведь пока футбол остановился - у него идет процесс реабилитации.

- "Десна" или "Александрия"? Кто быстрее может составить конкуренцию "Зари" в битве за ЛЧ?

- Кого-то выделить трудно. Эти две команды списывать со счетов не стоит.

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- Почему "Зари" не удаются игры с "Александрией"?

- Наверное потому, что это для нас неудобный соперник. Хотя, в том же кубке проиграли в лотерее.

- Как поздравили Хомченовского с тридцатилетием?

- У нас есть общий чат, все писали, звонили.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский Виталий Вернидуб ФК Александрия Дмитрий Иванисеня
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Источник:
sporttravelerua
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