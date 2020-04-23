  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Назовите лучших бомбардиров-легионеров чемпионата Украины. КВИЗ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назовите лучших бомбардиров-легионеров чемпионата Украины. КВИЗ

Премьер-лига
(2 голосов)

Узбекистан, Грузия, Нигерия, Аргентина, Армения, Сербия и, конечно, Бразилия

Назовите лучших бомбардиров-легионеров чемпионата Украины. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол предлагает очередную разминку для памяти - квиз на знание лучших бомбардиров-легионеров в украинском футболе. За шесть минут вам нужно назвать 21 фамилию. Важное уточнение - в наш список мы внесли и тех игроков, которые после многих лет выступлений в УПЛ приняли украинское гражданство. При этом в колонке с подсказкой напротив них стоит страна, откуда они к нам переехали. Также вы можете ориентироваться по клубам, за которые выступали бомбардиры, и количеству забитых голов. Ответы (только фамилии) можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

Читайте такжеНазовите всех чемпионов Англии. КВИЗ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
23.04.2020 в 10:34
Так всем известно ,что здесь есть никем не превзойденный результат ШАЦКОГО.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...