Назовите лучших бомбардиров-легионеров чемпионата Украины. КВИЗ

UA-Футбол предлагает очередную разминку для памяти - квиз на знание лучших бомбардиров-легионеров в украинском футболе. За шесть минут вам нужно назвать 21 фамилию. Важное уточнение - в наш список мы внесли и тех игроков, которые после многих лет выступлений в УПЛ приняли украинское гражданство. При этом в колонке с подсказкой напротив них стоит страна, откуда они к нам переехали. Также вы можете ориентироваться по клубам, за которые выступали бомбардиры, и количеству забитых голов. Ответы (только фамилии) можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

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