Опорника Зари удивил своим письмом личный фанат

Дмитрий Иванисеня, опорный хавбек луганской "Зари", рассказал о своих любимых чемпионатах, самом опасном футболисте-сопернике в УПЛ и лучших тренерах современности.

- Кто твой кумир детства?

- Первой футболкой, которую мне подарил отец - это была футболка Эрнана Креспо, когда он еще играл за "Челси". Затем в Италии болел за Шеву, нравилась также игра Джерарда.

- Наиболее "тяжелый" игрок для тебя?

- Тайсон. Попробуй его остановить, а еще как "сядет на мотоцикл", то его не догонишь.

- Каким был самый оригинальный подарок от фанов?

- Когда я еще играл в Тбилиси, однажды, придя на базу, охранник передал мне письмо. Удивился. Посылка была из России, написал мне мальчик, который следит за мной. Он увлекался моей игрой. Я ему отправил фотографии с автографами, символику "Динамо", а также свои контакты в социальных сетях чтобы мы могли общаться. Подарки он получил, а вот на связь так и не вышел.

- Твой любимый чемпионат?

- Испанский и английский, иногда смотрю Бундеслигу. По скорости и уровню игры больше нравится Англия.

- А белорусский смотришь?

- Несколько матчей смотрел, но мне кажется он значительно медленнее чем украинский, плюс качество полей сразу бросается в глаза.

- Три лучшие тренеры в мире и под чьим руководством хотелось бы потренироваться?

- Юрген Клопп (за "Ливерпуль" я болею с детства), гений нашего времени - Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти.

- Ты часто выкладываешь видео, где вы на пару с женой жонглирует мячом, откуда у нее такие навыки?

- Если честно, то для меня это тоже загадка. Она говорит, что в детстве играла футбол, хотя и стеснялась это делать. Честно, я в шоке как она набивает мячик.

- Ты еще до женитьбы проверял ее футбольный талант?

- Да, еще будучи в Мариуполе, взял ее на базу и именно там увидел, как она набивает на ноге, как отдает пасы ... Тогда, наверное, и записали наше первое совместное видео.

- Это правда что у тебя есть «черный пояс» по приготовлению шашлыка?

- Да (смеется). Готовить шашлык меня научил мой тесть.

- Какие твои советы молодым футболистам?

- Всегда надо ставить перед собой цель и ты должен знать чего ты хочешь от футбола. Я тоже был без команды, но я знал, чего хочу. Как бы ни развивалась жизнь, если будешь прикладывать усилия, то со временем все получится.