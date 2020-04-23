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Опорника Зари удивил своим письмом личный фанат
А еще Иванисеня шокирован футбольными способностями жены
Дмитрий Иванисеня, опорный хавбек луганской "Зари", рассказал о своих любимых чемпионатах, самом опасном футболисте-сопернике в УПЛ и лучших тренерах современности.
- Кто твой кумир детства?
- Первой футболкой, которую мне подарил отец - это была футболка Эрнана Креспо, когда он еще играл за "Челси". Затем в Италии болел за Шеву, нравилась также игра Джерарда.
- Наиболее "тяжелый" игрок для тебя?
- Тайсон. Попробуй его остановить, а еще как "сядет на мотоцикл", то его не догонишь.
- Каким был самый оригинальный подарок от фанов?
- Когда я еще играл в Тбилиси, однажды, придя на базу, охранник передал мне письмо. Удивился. Посылка была из России, написал мне мальчик, который следит за мной. Он увлекался моей игрой. Я ему отправил фотографии с автографами, символику "Динамо", а также свои контакты в социальных сетях чтобы мы могли общаться. Подарки он получил, а вот на связь так и не вышел.
- Твой любимый чемпионат?
- Испанский и английский, иногда смотрю Бундеслигу. По скорости и уровню игры больше нравится Англия.
- А белорусский смотришь?
- Несколько матчей смотрел, но мне кажется он значительно медленнее чем украинский, плюс качество полей сразу бросается в глаза.
- Три лучшие тренеры в мире и под чьим руководством хотелось бы потренироваться?
- Юрген Клопп (за "Ливерпуль" я болею с детства), гений нашего времени - Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти.
- Ты часто выкладываешь видео, где вы на пару с женой жонглирует мячом, откуда у нее такие навыки?
- Если честно, то для меня это тоже загадка. Она говорит, что в детстве играла футбол, хотя и стеснялась это делать. Честно, я в шоке как она набивает мячик.
- Ты еще до женитьбы проверял ее футбольный талант?
- Да, еще будучи в Мариуполе, взял ее на базу и именно там увидел, как она набивает на ноге, как отдает пасы ... Тогда, наверное, и записали наше первое совместное видео.
- Это правда что у тебя есть «черный пояс» по приготовлению шашлыка?
- Да (смеется). Готовить шашлык меня научил мой тесть.
- Какие твои советы молодым футболистам?
- Всегда надо ставить перед собой цель и ты должен знать чего ты хочешь от футбола. Я тоже был без команды, но я знал, чего хочу. Как бы ни развивалась жизнь, если будешь прикладывать усилия, то со временем все получится.