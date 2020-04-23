Сергей Ковалец: Первый из арендованных динамовцев, кто бросается в глаза своей игрой - это Леднев

Известный украинский тренер, в прошлом футболист Сергей Ковалец проанализировал потенциал киевского "Динамо" и возможность его пополнения возвращением арендованных игроков.

- Современное "Динамо" не блещет, в чем, на ваш взгляд, причина?

- Со стороны сложно дать объективную оценку. Видно, что "Динамо" ищет свою игру. Возможно, этот процесс по мнению многих болельщиков, немного затянулся, ведь они всегда хотят видеть только победы. Если брать внутренние соревнования, то, наверное, и сами динамовцы понимают, что "Шахтер" сейчас сильнее, как клуб. У "горняков" все стабильно, прежде всего в плане трансферов. С пути, который в 2004 году избрали Ахметов и Луческу, "оранжево-черные" не отходят и сегодня.

Считаю, что "бело-синим" сейчас не стоит кровь из носа гнаться за "Шахтером". В "Динамо" много хороших молодых воспитанников, которым этот клуб всегда славился. Нужно только правильно свести воедино сплав опыта и молодости. У Динамо есть ребята, которые не уступают некоторым иностранцам "бело-синих"...

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- Среди них и сейчас арендованные исполнители?

- Это решать тренерскому штабу, но первым, кто бросается в глаза своей игрой - это Леднев. Полузащитник ярко играет в этом сезоне, даже если только посмотреть на его результативность. Хорошо выполняет штрафные удары. Считаю, что у Богдана есть все возможности, чтобы играть в качественный футбол.

- За последние годы Леднев действовал чуть ли не на всех атакующих позициях. Где, на ваш взгляд, он выглядит наиболее эффективно?

- Все зависит от тактической схемы, которую выбирает наставник. Леднев - быстрый, резкий, умеет вовремя отдать пас, с хорошим ударом. Эти функции подходят к роли центрального атакующего полузащитника.

- В последние месяцы говорили о Супряге. Он созрел, чтобы вернуться в Динамо?

- Думаю, динамовские тренеры внимательно следят за игрой этого нападающего...

- Владислав чувствует себя как рыба в воде в контратакующих действиях, а "Динамо" больше атакует позиционно. Он сможет перестроиться?

- Поэтому за Супрягой и следят (улыбается). Действительно этому форварду нужен простор, а против "Динамо" соперники в основном закрываются и свободные зоны найти непросто. Владислав - молодой сообразительный парень, и у него есть все задатки, чтобы развиваться, тем более когда выступает в команде Премьер-лиги. Не знаю, как в ближайшее время, но в будущем Супряга может вырасти в хорошего нападающего.

- Неплохую прессу получают Вантух и Тымчык.

- Хорошие фланги. Но достойную игру нужно подтверждать стабильностью. Важно, чтобы ребята не опускали руки, а продолжали работать. Я сейчас говорю не конкретно об этих исполнителях, а обо всех арендованных. Есть много примеров, когда благодаря аренде футболисты пробивались вверх. Ребята должны понимать, что не все смогут сыграть в "Шахтере" или "Динамо" в клубах, в которых всегда стоят самые высокие задачи и давление намного выше.

В Малиновского и Зинченко не получилось в "Шахтере", но они пошли другой дорогой и через некоторое время раскрылись в других командах. Однако, оба с теплотой вспоминают о своем первом профессиональном клубе, ведь именно там был заложен характер и сила духа. В чем-то похожа ситуация и в Яремчука. И нельзя сказать, что в "Динамо" Романа не разглядели. Просто это было не его время. Но сам нападающий гордится, что является воспитанником "Динамо". Такие повороты судьбы только закалили футболиста. Как подтверждение, Яремчук - основной нападающий сборной Украины.