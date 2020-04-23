Иванисеня ответил на вопрос о зарплатах в Заре

Один из лидеров "Зари", опорный полузащитник Дмитрий Иванисеня рассказал о замене Рафаилова, доигрывание УПЛ и амбициях луганчан.

- Из-за карантина многие клубы УПЛ официально "урезают" своим игрокам заработную плату, договариваются о понижении от 30 до 50%. Как с этим в "Заре"?

- Чтобы кто-то из команды об этом говорил, такого нет. Виктор Скрипник постоянно общается с президентом, он интересуется делами в команде и о том, чтобы уменьшить зарплату ...таких разговоров нету.

- Вообще задержки по выплате есть?

- Нет, здесь все солидно.

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- В разгар сезона из команды ушел генеральный директор (Сергей Рафаилов - ред.). В чем причина его ухода и кто исполняет сейчас его обязанности?

- Причин не знаю. Знаю точно что он хотел попрощаться с командой, но из-за карантина сделать это так и не удалось. Когда он ушел из клуба, уже был карантин. Пока обязанности генерального выполняет экс-начальник команды Станислав Оганов.

- Стоит доигрывать чемпионат УПЛ?

- Нас устраивает 2 место, но с точки зрения спортивного принципа хочется доиграть чемпионат. Хочется чтобы все было честно, ведь у каждой команды есть свои цели и задачи. Это касается как лидирующей группы, так и команд в зоне вылета.

Если же не удастся доиграть, то надо оставить так все как есть. 23-й тур сыграли, команды играли, дрались. Скажем у нас в игре против "Шахтера" двое игроков получили травмы. И как сейчас отменить этот тур?

- Готова ли команда играть в Лиге Чемпионов?

- Не знаю, команда только строится. У нас нет такого, что костяк играет вместе много лет. Посмотрим, когда чемпионат завершится, готовы ли мы.