Луиш Каштру перечислил, чего его лишил карантин

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру высказался о том, чего ему не хватает и о чем он грустит во время карантина.

Сейчас я четко чувствую, что скучаю по игрокам, персоналу, болельщикам, тренировкам и матчевым дням, пресс-конференциям и всему тому, что связано с футболом.

Я скучаю именно по этому миру, который дарит мне энергию каждый день. Уверен, очень скоро мы будем вместе.

Желаю всем вам оставаться счастливыми и здоровыми. Мы - семья, мы - "Шахтер"! Берегите себя.