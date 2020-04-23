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Луиш Каштру перечислил, чего его лишил карантин

Премьер-лига
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"Мы - семья, мы - "Шахтер"! Берегите себя"

Луиш Каштру перечислил, чего его лишил карантин
Новина українською

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру высказался о том, чего ему не хватает и о чем он грустит во время карантина.

Сейчас я четко чувствую, что скучаю по игрокам, персоналу, болельщикам, тренировкам и матчевым дням, пресс-конференциям и всему тому, что связано с футболом.

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Я скучаю именно по этому миру, который дарит мне энергию каждый день. Уверен, очень скоро мы будем вместе.

Желаю всем вам оставаться счастливыми и здоровыми. Мы - семья, мы - "Шахтер"! Берегите себя.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру карантин
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