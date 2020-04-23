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Луиш Каштру перечислил, чего его лишил карантин
"Мы - семья, мы - "Шахтер"! Берегите себя"
Коуч "Шахтера" Луиш Каштру высказался о том, чего ему не хватает и о чем он грустит во время карантина.
Сейчас я четко чувствую, что скучаю по игрокам, персоналу, болельщикам, тренировкам и матчевым дням, пресс-конференциям и всему тому, что связано с футболом.
Я скучаю именно по этому миру, который дарит мне энергию каждый день. Уверен, очень скоро мы будем вместе.
Желаю всем вам оставаться счастливыми и здоровыми. Мы - семья, мы - "Шахтер"! Берегите себя.
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Источник:Інстаграм Луїша Каштру
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