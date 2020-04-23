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Сергей Кравченко: Уровень футбола Днепра-1 не дотягивал до первой шестерки

Премьер-лига
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Но команда надеется пробиться в еврокубки из второй шестерки

Сергей Кравченко: Уровень футбола Днепра-1 не дотягивал до первой шестерки
Новина українською

Капитан "Днепра-1 " Сергей Кравченко рассказал о непопадании команды в первую шестерку УПЛ и заявил, что команда готова прогрессировать.

"Непопадание в первую шестерку? Не трагедия, но были надежды на ТОП-6. Считаю, что мы объективно не попали в первую шестерку по игре. Нам не хватило всего одного очка. Можно вспоминать много матчей, как с той же "Александрией ", когда судья придумал два пенальти. Уже нет смысла об этом говорить. Считаю, что тот уровень футбола, который мы показывали, не дотягивал до первой шестерки. Мы на своем месте.

Были провальные игры, совсем провальные, которые не устраивают ни одного футболиста в нашей команде. Во второй части мы улучшили наш футбол, пришли новые игроки, но не хватило одного очка. Трагедии нет, тем более, что по новому регламенту мы можем побороться за еврокубки. Нужно занимать 7-8 место ", - считает Сергей Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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