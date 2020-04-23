Костышин: Этот сезон доиграем на Оболони, а со следующего, дай бог, Колос будет играть на своей арене

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признался, что его команда могла подписать серьезных исполнителей. Также тренер рассказал о финансовом положении клуба и упомянул о строительстве нового стадиона.

- В чем феномен вашей команды?

- Феномен "Колоса" - в коллективе.

- Работаете над усилением?

- Мы всегда работаем в этом направлении. Если и будет какое-то усиление, не стоит ждать больше 3-4 футболистов. Велась работа над подписанием нападающего, но футболисты, которые были в поле зрения, выбрали другие страны. Среди потенциальных новичков "Колоса" были серьезные фамилии.

- Какая ситуация в "Колосе" с финансами?

- В "Колосе" все хорошо, нет проблем. Разговоры о сокращении зарплаты есть, футболисты сами выступили с инициативой помочь президенту. Есть разговор о сокращении на 20%, но мы еще зарплату не получили, может президент скажет, что я не принимаю вашего предложения.

- Какая ситуация со стадионом? До коронавируса говорили, что в мае сдадут. Сейчас какие сроки?

- Сроки не меняются. Все идет по плану. Сейчас нет смысла спешить с открытием. Этот сезон доиграем на "Оболоне", а со следующего, дай бог, будем играть на новой арене.