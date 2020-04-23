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Денис Попов: Я не приветствую, когда моя девушка выставляет в Инстграме фото в купальнике
Другие могут выставлять что хотят
Защитник "Динамо" Денис Попов высказал свое мнение об откровенных фото девушек футболистов в Инстаграме.
- Твоя девушка выставляла несколько фото с отдыха в купальнике.
– У меня такое не приветствуется. Это она назло мне делала.
- Тебе не нравится, когда в инстаграме девушки себя выставляют напоказ?
– Нет. Другие пускай выставляют, а моя девушка не должна выставлять. Если хотят, пусть выставляют. Мне все равно, что там кто выставляет.
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Источник:Бомбардир
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