Денис Попов: Я не приветствую, когда моя девушка выставляет в Инстграме фото в купальнике

Защитник "Динамо" Денис Попов высказал свое мнение об откровенных фото девушек футболистов в Инстаграме.

- Твоя девушка выставляла несколько фото с отдыха в купальнике.

– У меня такое не приветствуется. Это она назло мне делала.

- Тебе не нравится, когда в инстаграме девушки себя выставляют напоказ?

– Нет. Другие пускай выставляют, а моя девушка не должна выставлять. Если хотят, пусть выставляют. Мне все равно, что там кто выставляет.