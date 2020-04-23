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Левченко: Без плана, четкой стратегии клуб будет разваливаться. Что и происходит с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений Левченко рассказал о проблеме Динамо и украинских тренеров в целом

Левченко: Без плана, четкой стратегии клуб будет разваливаться. Что и происходит с Динамо
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а нынче президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился своим мнением относительно нынешнего кризиса в "Динамо".

"Не знаю кухню "Динамо" изнутри. Но вижу некоторые процессы, которые происходят в клубе. Ни один нормальный клуб не будет существовать посредством выборочных трансферов, которые не вписываются в общую картину.

Без плана, четкой стратегии твой клуб будет разваливаться. Что и происходит с "Динамо". При всех возможностях, киевляне должны конкурировать и быть наравне с "Шахтером". Как будет развиваться "Динамо" – мне трудно сказать. Но считаю, киевлянам не хватает хорошего тренера.

В Украине очень мало квалифицированных тренеров, которые мыслят глобально. Есть молодые перспективные тренеры, но у них не хватает опыта. Есть тренеры старше, но между пониманием и мыслю, которую они доносят, есть большая пропасть.

Если брать молодых украинских тренеров, Слава Шевчук быстро навел бы порядок. Он бы еще сам побегал. Думаю, вы не зря выделили Реброва и Скрипника. Важно, не где специалист вырос как тренер, а чтобы понимал реалии украинского футбола, мог наравне говорить с президентом и футболистами.

У нас тренеры получают корочку, лицензию и все. Поездили на тренерские курсы и стажировку у Гвардиола, а потом всем рассказывают в интервью, что были на стажировке у Пепа.

Уже пару лет говорю, чтобы наши клубы посмотрели на зарубежных тренеров. Но нужно понимать, что у них и выше финансовые запросы. Но если ты экономишь на специалисте, такой и результат получается", – сказал Левченко.

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В статье: Евгений Левченко Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
23.04.2020 в 21:48
Кто это такой ???!!!
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