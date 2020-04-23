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Агент Коваленко: Переговоров с Ромой не ведем. Контракт игрока с Шахтером рассчитан до лета 2021 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Пояснения от агента игрока

Агент Коваленко: Переговоров с Ромой не ведем. Контракт игрока с Шахтером рассчитан до лета 2021 года
Новина українською

Агент Вадим Шаблий, который является представителем хабека "Шахтера" Виктора Коваленко, прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику со стороны "Ромы", а также дал пояснения по нынешнему контракту игрока.

— Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко в национальной команде пока не на ведущих ролях, но к нему якобы проявляет интерес итальянская "Рома". Насколько реален этот трансфер?

— В принципе, все возможно. Однако на данный момент, как уже отмечал мой партнер Сергей Серебренников, мы не ведем никаких переговоров.

— Но у Коваленко ведь не ближайшим летом заканчивается контракт?

— Нет. Соглашение этого футболиста с "Шахтером" действует до лета 2021 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Вадим Шаблий Виктор Коваленко
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