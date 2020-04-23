Агент Коваленко: Переговоров с Ромой не ведем. Контракт игрока с Шахтером рассчитан до лета 2021 года

Агент Вадим Шаблий, который является представителем хабека "Шахтера" Виктора Коваленко, прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику со стороны "Ромы", а также дал пояснения по нынешнему контракту игрока.

— Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко в национальной команде пока не на ведущих ролях, но к нему якобы проявляет интерес итальянская "Рома". Насколько реален этот трансфер?

— В принципе, все возможно. Однако на данный момент, как уже отмечал мой партнер Сергей Серебренников, мы не ведем никаких переговоров.

— Но у Коваленко ведь не ближайшим летом заканчивается контракт?

— Нет. Соглашение этого футболиста с "Шахтером" действует до лета 2021 года.