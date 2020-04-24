Шаблий: Леднев намерен вернуться в Динамо, его там ждут

Известный украинский агент Вадим Шаблий рассказал об особенностях своей работы на карантине, а также заявил о том, что арендованный "Зарей" у "Динамо" Богдан Леднев намерен вернуться в киевский клуб.

— Я так понимаю, что карантин не сильно влияет на вашу деятельность. Работы хватает?

— Да, так и есть. Много звонков, общений, переговоров. Никто не знает, когда футболисты вернутся на свои рабочие места, но мне приятно, что на украинских ребят по-прежнему высокий спрос.

— Сроки проведения летних трансферов будут изменены, а как обстоит ситуация с арендованными игроками. К примеру, Богдан Леднев вернется в "Динамо" в июне, когда закончится соглашение с "Зарей", или доиграет там текущий сезон?

— Пока точной информации нет, но существуют рекомендации. Я думаю, что Леднев и другие ребята доиграют чемпионат в своих нынешних клубах. Важно, чтобы рестарт все-таки состоялся.

— Вы считаете, что Богдан Леднев уже готов конкурировать за место в основе "Динамо"?

— В настоящий момент это один из самых востребованных футболистов Украины. Нам поступает очень много звонков — у Богдана хорошая статистика и хороший возраст. Однако мы в первую очередь учитываем позицию самого игрока, а он настроен вернуться в "Динамо". Там его ждут. Пусть возвращается, тренируется и доказывает. Леднев к этому готов.

— В случае, если нынешний полузащитник "Зари" таки выиграет конкуренцию в "Динамо", ее проиграет другой ваш клиент — Николай Шапаренко. Будет конфликт интересов?

— Оба этих футболиста могут выступать на разных позициях, поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. Все зависит от самих ребят, мы в них верим. Хочется, чтобы все это скорее закончилось, люди перестали болеть, и футбол вернулся на стадионы.