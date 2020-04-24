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Хавбек Днепр-1: Я - переводчик у Ночентини, ребята шутят, что делаю это так, как мне выгодно

Премьер-лига
(1 голосов)

Принципы Сарри в Днепре

Хавбек Днепр-1: Я - переводчик у Ночентини, ребята шутят, что делаю это так, как мне выгодно
Новина українською

Во время зимней паузы в УПЛ к "Днепр-1" присоединился итальянский тренер по тактике Луиджи Ночентини. О его роли в команде #залишайсязФутболом рассказал опорный хавбек команды Сергей Кравченко.

Полузащитник признался, что работает переводчиком у Ночентини.

Уже и провожу некоторые упражнения и тренировки. Ребята шутят, что я перевожу так, как мне выгодно и так как мне хочется.

Появление Луиджи в "Днепр-1", рассуждает Сергей, позволит команде выйти на новый уровень.

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Он 3 года работал с Маурицио Сарри, а это была моя любимая команда, которая демонстрировала лучший футбол в Европе. Его футбол нравился мне даже больше, чем "Барселона" Гвардиолы.

С Луиджи уже общаемся каждый день. Любой вопрос, который меня интересует, спрашиваю, выясняю. Считаю, что его появление - это очень хорошо.

Сарри играл по схеме 4-3-3. Мы также стараемся играть по этой схеме ...Может больше 4-5-1, но принципе те же.

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В статье: Сергей Кравченко Наполи (Неаполь) Маурицио Сарри СК Днепр-1 Днепр-1 Луиджи Ночентини
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Комментарии (1)
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Сеш (Дніпро)
24.04.2020 в 09:36
Серёжа в тренеры, лыжи навострил
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