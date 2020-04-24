Марис Верпаковскис рассказал об условиях Суркиса и своем продлении контракта с Динамо

Бывший латвийский легионер "бело-синих", Марис Верпаковскис, вспомнил продлении контракта с киевским "Динамо" в 2010 году, хотя еще с 2005 года перестал быть игроком основы киевлян и к тому времени играл в оренде в хорватском "Хайдуке" и испанских "Хетафе" и "Сельте".

- Какой опыт ты получил, выступая в аренде в клубах Испании и Хорватии?

- В принципе, мне грех жаловаться на то, как сложилась моя карьера: всюду, где мне довелось поиграть, я получал удовольствие от футбола. Наверное, можно сожалеть лишь о том, что не удалось полноценно заиграть в киевском "Динамо". Но, каждый раз приезжая в аренду в новый клуб, меня везде уважали, я представлял известную команду, которая постоянно на виду и регулярно выступает на европейской арене.

- Несмотря на то, что тебя не рассчитывали, ты продлил контракт с "Динамо"...

- Это было условие "Динамо", чтобы я мог уйти в аренду в другой клуб. Игорь Суркис отдал большие деньги меня и рассчитывал, что в случае, если я где-то «выстрелю», то можно будет хотя бы вернуть потраченные средства.

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- Полноценный контракт после "Динамо" ты смог подписать только с «Баку» в 2011-м. Это было осознание, что в 31 год едешь доигрывать, или чувствовал в себе силы продолжать играть на высоком уровне?

- Перед тем, как переехать в Азербайджан, я выступал в Греции за "Эрготелис". У меня была неплохая статистика по итогам сезона, и несколько греческих клубов из высшей лиги предлагали мне остаться. Но тогда наступил кризис по всей Европе, и мне предлагали не очень выгодные условия. На тот момент мне уже было за 30, необходимо было задумываться о том, как семью обеспечить, поэтому, получив хорошую (в четыре-пять раз лучше, чем в Греции) в финансовом плане предложение из Азербайджана, где команду принял Александр Старков, я согласился переехать в "Баку". Провел там полтора года, честно отработал контракт, но от футбола удовольствие я не получал, и после завершения контракта с радостью вернулся в Грецию.

- В общем, ты доволен тем, как сложилась твоя карьера? Или есть ощущение, что могло быть иначе?

- Конечно, есть ощущение, что могло быть лучше и мог пробиться выше, поскольку были удачные сезоны, играл в финальной части чемпионата Европы, в групповом турнире Лиги чемпионов, всюда забивал. Видел, что могу играть на самом высоком уровне, и играть успешно, но, видимо, подвела неуверенность в своих силах, не хватило стабильности. С другой стороны, футболисту из Латвии сделать такую ​​карьеру очень нелегко. Могу быть благодарен судьбе и Богу, что удалось поиграть в таких командах и с такими партнерами, которые были в том же киевском "Динамо".