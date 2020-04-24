Маркевич уверен, что "серебряный" Металлист сегодня стал бы чемпионом УПЛ

Мирона Маркевича, экс-наставника харьковского "Металлиста" 2005-2014 годов, #залишайсязФутболом спросили, мог ли тот состав "Металлиста", который получил серебряные награды чемпионата Украины 2012/2013, стать чемпионом в УПЛ сегодня.

Господин Маркевич в ответ заверил, что так бы и было.