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Маркевич уверен, что "серебряный" Металлист сегодня стал бы чемпионом УПЛ
"Уже бы чемпионат закончился"
Мирона Маркевича, экс-наставника харьковского "Металлиста" 2005-2014 годов, #залишайсязФутболом спросили, мог ли тот состав "Металлиста", который получил серебряные награды чемпионата Украины 2012/2013, стать чемпионом в УПЛ сегодня.
Господин Маркевич в ответ заверил, что так бы и было.
Думаю, уже бы чемпионат закончился. У меня никаких сомнений в этом нет. Это была очень серьезная команда.
Я не хочу обидеть "Шахтер" или "Динамо", но шансов у них бы не было.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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nick1786 (Харьков)
24.04.2020 в 13:06
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