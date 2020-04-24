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Маркевич уверен, что "серебряный" Металлист сегодня стал бы чемпионом УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

"Уже бы чемпионат закончился"

Маркевич уверен, что "серебряный" Металлист сегодня стал бы чемпионом УПЛ
Новина українською

Мирона Маркевича, экс-наставника харьковского "Металлиста" 2005-2014 годов, #залишайсязФутболом спросили, мог ли тот состав "Металлиста", который получил серебряные награды чемпионата Украины 2012/2013, стать чемпионом в УПЛ сегодня.

Господин Маркевич в ответ заверил, что так бы и было.

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Думаю, уже бы чемпионат закончился. У меня никаких сомнений в этом нет. Это была очень серьезная команда.

Я не хочу обидеть "Шахтер" или "Динамо", но шансов у них бы не было.

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В статье: Мирон Маркевич Металлист (Харьков) УПЛ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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nick1786 (Харьков)
24.04.2020 в 13:06
Ничего он бы не выиграл))) Шахтер на Донбасс арене играл + усилился бы (без известных событий) и торба металлу!
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