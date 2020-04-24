Динамо, Шахтер, и выход в полуфинал Кубка. Виталий Кварцяный назвал ТОП-5 матчей в карьере

Для известного украинского специалиста Виталия Кварцяного каких-либо секретов в футболе нет. Один из самых авторитетных тренеров, имя которого на протяжении вот уже четырех десятилетий ассоциируется с луцкими командами, может рассказать о любимой игре много чего интересного. В его памяти, словно в сейфах швейцарского банка, хранится огромнейший пласт всевозможной информации. У Кварцяного, как у героя легендарного романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", все ходы записаны. Разбуди его хоть среди ночи - и он поведает не только об особенностях технико-тактической подготовки, но и так же, как мудрый еврей из одесского анекдота расскажет: кто, когда, где, как и по чем.

С тех пор, как Виталий Кварцяный начал тренерскую деятельность, в Шацких озерах обновилось много воды. О его работе с луцкими "Прибором", "Торпедо" и "Волынью" хорошо помнят болельщики со стажем. На каком бы этапе не заставала работа этого специалиста, он всегда стремился доводить дело до конца. И непременно качественно.

Задача составить личный хит-парад с ТОП-5 матчей в новейшей истории украинского футбола, поставленная корреспондентом UA-Футбол перед Виталием Владимировичем, позволила ему многое вспомнить. А заодно и понять, что если попытаться посчитать все официальные матчи, проведенные им во главе разных команд, то их окажется свыше 1.300! Несмотря на то, что Кварцяный невольно вызывает у всех ассоциацию с его родным Луцком, он успел поработать и в Польше с клубом КСЗО (Островец-Свентокшиски), и в хмельницком "Подолье", и в запорожском "Металлурге". А летом 2012 года видавший виды тренер трудился и в криворожском "Кривбассе". С этой командой он проводил предсезонную подготовку к чемпионату, однако финансовая неопределенность по поводу будущего клуба так и оставила его наедине со своими по-хорошему амбициозными намерениями.

Перенесясь в прошлое, участник нашего хит-парада сразу же вспомнил то, с чего начиналась его тренерская карьера. Будучи играющим тренером любительской команды "Прибор" (Луцк), он работал с ней восемь лет. На аматорском уровне в 1983 году "Прибору" удалось взять верх в проводимом республиканским ДСО "Авангард" Кубке "Спортивної газети", обыграв по сумме двух матчей одесский "Шторм" (0:0 и 2:1). А в 1984-м команда Виталия Кварцяного стала победителем другого престижного массового соревнования - на приз "Рабочей газеты". В финальном турнире тогда принимали участие "Титан" (Армянск), команда шахты "Социалистический Донбасс" (Донецк) и "Прибор". Крымчан футболисты из Волыни обыграли 2:1, а донбасцев - 2:0. Звание чемпионов Украины среди любителей, по словам Виталия Владимировича, давало возможность поехать для участия в рабочем турнире на две недели в Болгарию.

- Это был сумасшедший стимул, - вспоминает Виталий Кварцяный. - Ведь то время с визитами за рубеж было очень сложно. Оформление виз и всевозможные проверки под пристальным взором КГБ были весьма тщательными. Мне даже дважды пришлось ездить в Москву, чтобы сдать документы.

На смену любительскому уровню в тренерской карьере специалиста пришел профессиональный. Он был приглашен в луцкое "Торпедо", которое выступало во второй союзной лиге.

- В конце года я пригласил в штаб Кварцяного, - вспоминает тогдашний старший тренер автозаводцев Мирон Маркевич. - До этого Виталий Владимирович работал играющим старшим тренером в местном "Приборе", который на то время был одним из лучших коллективов физкультуры Украины. В ту пору он был молодым, кучерявым. (Улыбается). Рад, что я тогда сделал правильный выбор. В тренерской роли Кварцяный себя оправдывает до сегодняшнего дня.

"Торпедо" Луцк образца 1985-го года. Виталий Кварцяный - крайний справа в среднем ряду

Ассистентом Мирона Маркевича Виталий Кварцяный был на протяжении четырех сезонов. Они в компании с единомышленниками по штабу сумели сделать из "Торпедо" боеспособный коллектив. А начиная с 1989 года в тренерской карьере Кварцяного началась самостоятельная работа. Первый же сезон принес его команде серьезный успех - она выиграла звание чемпиона УССР, финишировав первой в 6-й зоне второй лиги. В Луцке в ту пору бредили первой лигой, однако в переходных матчах с куйбышевскими "Крыльями Советов" и тираспольским "Текстильщиком" судьба путевки была предрешена.

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Тот успех до сих пор вызывает у представителей "Волыни" сезона-1989 двоякие чувства. С одной стороны вроде бы выиграли малые золотые жетоны, а с другой упустили шанс повыситься в классе.

Спустя год в профессиональной карьере тренера произошел крутой поворот - он уехал работать в Польшу, где пробыл до 1994-го и вернулся в Луцк. В общей сложности Кварцяный приходил в главную команду Волынского края пять раз. В нынешнем тысячелетии вместе с "Волынью" ему удалось стать победителем и серебряным призером первой лиги (в сезонах 2001/02 и 2009/10), на протяжении не одного чемпионата наделать немало шороху в Премьер-лиге. Когда Виталия Кварцяного однажды спросили, есть ли в украинской элите команды, которых его "Волыни" еще не удавалось обыграть, он в присущем ему ключе ответил: "Только коваливский "Колос"!".

Волынь начала 2000-х

Несмотря на большое количество, яркие события из карьеры наш герой не без труда сумел втиснуть в рамки ТОП-5. Приводим список этих матчей.

5-е место. Сезон-2009/10. Кубок Украины. 1/4 финала

"Волынь" (Луцк) - "Металлург" (Запорожье) - 2:1 (доп. время)

Домашняя игра с запорожским "Металлургом" была соперничеством за выход в полуфинал Кубка Украины розыгрыша сезона-2009/10. После того, как Ярослав Кинаш забил в ворота гостей, а те ответили в наши голом Алоизи, не на шутку сплоховал судья. Он не засчитал чистый мяч, забитый нами! Пришлось играть дополнительное время, в ходе которого и удалось во второй раз поразить ворота "Металлурга". Это сделал Майкон. Уже после завершения игры я подошел к арбитру и сказал: "Что же ты, такой-сякой, делаешь?!". А он в ответ, опустив взгляд: "Извините". Но как бы там ни было, а попасть в полуфинал Кубка страны команде первой лиги считалось весьма почетно.

4-е место. Сезон-2002/03. Чемпионат Украины. 6-й тур

"Волынь" (Луцк) - "Шахтер" (Донецк) - 2:0

Этот матч запомнился прекрасной атмосферой - теплой погодой и переполненными трибунами стадиона. Первая половина поединка с грандом завершилась "сухой" ничьей, а во втором мы забили в ворота "Шахтера" два мяча. Вскоре после возобновления игры отличился Сергей Кривой, а перед финальным свистком Александр Гребеножко стал автором второго гола. Помню, что в воротах горняков играл поляк Войцех Ковалевски, а оба мяча мы забили после ударов головой.

3-е место. Сезон-2011/12. Чемпионат Украины. 3-й тур

"Днепр" (Днепропетровск) - "Волынь" (Луцк) - 1:2

Хорошо помню тот матч на старте сезона-2011/12. Мы приехали в гости к "Днепру", который в ту пору тренировал испанский специалист Хуан де Рамос. Нам удалось противопоставить сопернику весомые аргументы, которые позволяли сохранять ворота почти до самой концовки игры. А за шесть минут до истечения основного времени второго тайма выступавший в нашей команде Майкон открыл счет. Для "Днепра" это стало шоком, однако на 89-й Матеусу удалось забить мяч в ответ. Но на четвертой компенсированной минуте Майкон отличился вторым голом и мы победили!

2-е место. Сезон-2002/03. Чемпионат Украины. 24-й тур

"Волынь" (Луцк) - "Динамо" (Киев) - 1:0

Нам предстояло провести два важных поединка с грандами, в первом из которых мы встречались дома с возглавляемым Алексеем Михайличенко киевским "Динамо". Такие матчи запоминаются надолго: "Волынь" выиграла, а автором единственного гола во втором тайме стал выступавший в нашем клубе на правах аренды Валерий Кривенцов. Что и говорить, у нас тогда была очень хорошая команда! В том матче также был переполненный стадион, в служебной ложе мэр города и губернатор. Запомнилось также, что наш вратарь Александр Гуменюк отразил удар ныне покойного Валентина Белькевича с пенальти.

1-е место. Сезон-2002/03. Чемпионат Украины. 25-й тур

"Шахтер" (Донецк) - "Волынь" (Луцк) - 1:3

Майский отрезок пришелся на заключительную часть чемпионата, в которой мы встретились с двумя нашими суперклубами. За тур до матча в Донецке с "Шахтером" нам удалось одержать победу над "Динамо", поэтому на очередную встречу выходили с хорошим настроением. В той встрече в случае победы над "Волынью" донецкая команда досрочно становилась чемпионом. Однако мы не позволили этого сделать, выиграв 3:1. Два мяча в нашем составе забил один из трех азербайджанских легионеров Самир Алиев, еще один гол на счету Василия Сачко. Нам же забил Алексей Белик, затоптавший Гуменюка, которого затем унесли с поля.