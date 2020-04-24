Игрок атаки Зари: Даже третье место - хороший результат

Атакующий хавбек "Зари" Владислав Кабаев признался об особенностях сотрудничества с Виктором Скрыпником, свой 22-й номер и лучшие матчи с луганской командой.

- Назвите наиболее памятный матч в составе "Зари".

- Их было несколько. Помню матчи с "Эспаньолом" и "Лейпцигом". Приятно вспомнить игры с "Динамо" и "Шахтером". Особенно положительным результатом и при заполненном стадионе.

- Насколько ты адаптировался к требованиям Виктора Скрипника и занимаешься отдельно?

- Начну с тренировок. Кроме скайп-сессий с командой я еще тренируюсь отдельно. У меня есть программа и я ее придерживаюсь. Могу пробежаться в лесу за городом. Есть мяч, фишки. Не сижу без дела. Выполняю определенные упражнения. Каждый день. Сидеть и лежать уже надоело.

Относительно требований Виктора Скрипника. Он ставит тот футбол, который нравится и нам, и болельщикам. Уже после первых игр, думаю, было понятно, что команда все это приняла. Было много комплиментов в нашу сторону как от болельщиков, так и от прессы и тренеров. С Виктором Скрыпником работать очень комфортно. Он очень спокойный и такой подход мне очень импонирует.

- Как считаешь, кто сильнее "Ференцварош" или "Заря"?

- Ответить сложно. Мы с ними не играли еще. Хотя за этой командой я наблюдаю, ведь там играет Игорь Харатин. Наши команды играют немного в разный футбол, у нас одна схема, у них другая, разные философии футбола. Но мы играем первым номером, и они тоже. Мне было бы очень интересно с ними сыграть. На собрании была такая возможность, но не удалось.

- Почему выбрал 22 номер?

- В "Черноморце" привязался. Я был одним из молодых, поэтому особого выбора не было. 22 был свободен. Я его взял и так он со мной и остался. Пришел в «Зарю», в 22-м играл Желько Любенович. Когда он закончил карьеру, я взял себе этот номер.

- Какую цель ставишь себе на 2021 и ставите вы внутри коллектива кроме задач от руководства?

- Все понимают, что мы претендуем на высокие места. Безусловно, понимаем, что если есть шанс попасть в Лигу Чемпионов, то почему бы и нет? Но даже и третье место - хороший результат.

- Какой настрой на игры в Лиге Чемпионов?

- Давайте сначала туда попадем, а потом будем об этом говорить. Но, безусловно, атмосфера в еврокубках потрясающая, а настроение, соответственно, боевой.

- Ты за 12, 14 или 16 команд в чемпионате?

- Конечно что за 16 Несколько команд Первой лиги могут пополнить высший дивизион. Хотелось, чтобы, например, вернулись Одесса и Харьков.