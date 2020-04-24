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Открытость без грязных технологий - Павелко возлагает надежды на будущие выборы главы УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)
Открытость без грязных технологий - Павелко возлагает надежды на будущие выборы главы УПЛ
Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал грядущие выборы президента УПЛ.

"Обращение кандидата с тем, чтобы продлить сроки заявки в связи с переносом выборов – демократичный шаг. Думаю, в таком случае, никто не сможет сказать, что сами выборы были недемократичными, неоткрытыми или кулуарными.

Я хотел бы, чтобы выборы были максимально открытыми. Если будет несколько кандидатов, хочется, чтобы они соревновались в видении развития футбола, а не в каких-то грязных технологиях. Это хорошая возможность для клубов выбрать достойного руководителя, который будет представлять их интересы.

Надеюсь, наконец-то, Украинская Премьер-Лига сможет выполнить свою главную функцию. Она создавалась для того, чтобы у клубов был свой представитель, свои возможности для продвижения коммерческих и маркетинговых интересов, чтобы клубы начали зарабатывать.

Верю, что эти выборы дадут нам возможность гордиться успехами Премьер-Лиги. Мы готовы поддерживать любое решение клубов и ту идею, которая будет предложена. Мы готовы сделать все, чтобы эти выборы стали эффективными для самой сути и философии Лиги", – заявил Андрей Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Украинская Премьер-лига УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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