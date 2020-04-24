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Шахтер интересовался парагвайским центрбеком Брешии

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда было это давно

Шахтер интересовался парагвайским центрбеком Брешии
Новина українською

Парагвайский центральный защитник Виктор Мареко, который с 2002 по 2012 играл за итальянскую "Брешию", рассказал о том, что им в свое время интересовался "Шахтер".

"Когда я играл за Брешию, мной в Италии интересовались "Палермо" и "Рома". Также у меня были предложения и от других клубов Европы, например, от донецкого "Шахтера". Впрочем, я доволен своей карьерой и рад что остался в "Брешиа" на целых 9 лет", - заявил Мареко в эфире Radio Musica Television.

Отметим, что в настоящее время 36-летний Мареко продолжает карьеру на родине, выступая за "Индепендьенте" из Асунсьона.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брешия Виктор Мареко
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
24.04.2020 в 18:31
Ну и что? Кому это сейчас интересно?
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