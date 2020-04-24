Шахтер интересовался парагвайским центрбеком Брешии

Парагвайский центральный защитник Виктор Мареко, который с 2002 по 2012 играл за итальянскую "Брешию", рассказал о том, что им в свое время интересовался "Шахтер".

"Когда я играл за Брешию, мной в Италии интересовались "Палермо" и "Рома". Также у меня были предложения и от других клубов Европы, например, от донецкого "Шахтера". Впрочем, я доволен своей карьерой и рад что остался в "Брешиа" на целых 9 лет", - заявил Мареко в эфире Radio Musica Television.

Отметим, что в настоящее время 36-летний Мареко продолжает карьеру на родине, выступая за "Индепендьенте" из Асунсьона.