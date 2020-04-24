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В УПЛ создадут рабочую группу по вопросу сокращения зарплат

Премьер-лига
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Некоторые клубы Лиги уже ведут успешные переговоры с игроками

В УПЛ создадут рабочую группу по вопросу сокращения зарплат
Новина українською

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о том, что Лига намерена создать рабочую группу, которая рассмотрит вопрос с возможным сокращением зарплат.

"На сегодняшний день таких рекомендаций (сокращения зарплат, - прим) от УПЛ клубам нет. Конечно, этот вопрос может обсуждаться всеми участниками чемпионата. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая выйдет с предложениями по данному вопросу. Но мы знаем, что некоторые клубы уже сейчас ведут переговоры с футболистами о сокращении зарплат и находят в этом вопросе компромисс", – отметил Дикий.

Напомним, что по некоторым данным, на сокращение зарплат уже пошли несколько клубов УПЛ, среди которых ФК "Львов", "Олимпик", "Колос" и "Александрия".

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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