В УПЛ создадут рабочую группу по вопросу сокращения зарплат

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о том, что Лига намерена создать рабочую группу, которая рассмотрит вопрос с возможным сокращением зарплат.

"На сегодняшний день таких рекомендаций (сокращения зарплат, - прим) от УПЛ клубам нет. Конечно, этот вопрос может обсуждаться всеми участниками чемпионата. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая выйдет с предложениями по данному вопросу. Но мы знаем, что некоторые клубы уже сейчас ведут переговоры с футболистами о сокращении зарплат и находят в этом вопросе компромисс", – отметил Дикий.

Напомним, что по некоторым данным, на сокращение зарплат уже пошли несколько клубов УПЛ, среди которых ФК "Львов", "Олимпик", "Колос" и "Александрия".