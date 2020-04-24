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УПЛ хочет, чтобы перед возобновлением чемпионата все игроки Лиги сдали тест на коронавирус
Но заниматься этим должны клубы
УПЛ надеется, что все клубы Лиги перед возобновлением чемпионата после карантина, связанного с эпидемией коронавируса, протестируют своих футболистов.
Об этом рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
"Известно, что все клубы УПЛ активно принимают финансовое участие в помощи медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Они активно закупают маски, тесты, аппараты ИВЛ.
Поэтому я не сомневаюсь, что перед возобновлением чемпионата Украины после карантина сами клубы самым тщательным образом отнесутся к здоровью своих футболистов и смогут провести при необходимости эти тесты", — заявил Дикий.
Напомним, что карантин в стране продлен до 11 мая.