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УПЛ хочет, чтобы перед возобновлением чемпионата все игроки Лиги сдали тест на коронавирус

Премьер-лига
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Но заниматься этим должны клубы

УПЛ хочет, чтобы перед возобновлением чемпионата все игроки Лиги сдали тест на коронавирус
Новина українською

УПЛ надеется, что все клубы Лиги перед возобновлением чемпионата после карантина, связанного с эпидемией коронавируса, протестируют своих футболистов.

Об этом рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

"Известно, что все клубы УПЛ активно принимают финансовое участие в помощи медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Они активно закупают маски, тесты, аппараты ИВЛ.

Поэтому я не сомневаюсь, что перед возобновлением чемпионата Украины после карантина сами клубы самым тщательным образом отнесутся к здоровью своих футболистов и смогут провести при необходимости эти тесты", — заявил Дикий.

Напомним, что карантин в стране продлен до 11 мая.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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