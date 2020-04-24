УПЛ хочет, чтобы перед возобновлением чемпионата все игроки Лиги сдали тест на коронавирус

УПЛ надеется, что все клубы Лиги перед возобновлением чемпионата после карантина, связанного с эпидемией коронавируса, протестируют своих футболистов.

Об этом рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

"Известно, что все клубы УПЛ активно принимают финансовое участие в помощи медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Они активно закупают маски, тесты, аппараты ИВЛ.

Поэтому я не сомневаюсь, что перед возобновлением чемпионата Украины после карантина сами клубы самым тщательным образом отнесутся к здоровью своих футболистов и смогут провести при необходимости эти тесты", — заявил Дикий.

Напомним, что карантин в стране продлен до 11 мая.