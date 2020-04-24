Кривцов: Больше всего шансов стать тренером у Степаненко. Знаю, что он смотрит курсы Барселоны

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в прямом эфире в Инстаграме "горняков" рассказал, как изменилась игра команды при Луише Каштру, а также рассказал о своих тренерских амбициях и амбициях Тараса Степаненко.

"При Каштру футбол не сильно поменялся. Играем в тот же атакующий футбол, который нравится болельщикам. Нам главное выполнять установки тренера и быть единым целым.

Думаю, после карьеры курсы окончу однозначно, это не помешает. Может, когда-то захочу стать тренером. Но в дальнейшем хотел бы больше времени проводить с детьми. Мы с таким ритмом жизни пропускаем их взросление. Возможно, какой-то бизнес будет.

Думаю, больше всего шансов стать тренером у Тараса Степаненко. Знаю, он смотрит курсы "Барселоны". Он – тренер нового поколения, не того, кто бегает тесты Купера", – сказал Кривцов.