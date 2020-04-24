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Леднев: В Украине у футболистов не такие большие зарплаты, чтобы самим говорить о сокращении

Премьер-лига
(1 голосов)

В Заре сокращение зарплат пока что не обсуждали

Леднев: В Украине у футболистов не такие большие зарплаты, чтобы самим говорить о сокращении
Новина українською

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев в прямом эфире в Инстаграме "Футбольно формата" высказал свое мнение о возможном сокращении зарплат в УПЛ.

- Сейчас актуальная тема – сокращение зарплат. В "Заре" что-то слышно об этом?

– Не знаю. Еще нам ничего не объявляли. Не было разговоров, нам ничего не говорили.

- В Европе футболисты говорят, что готовы сократить на 20%. Вы бы пошли на такое?

– Считаю, там люди получают по 20 млн в год, им нет смысла. В Украине у футболистов не такие большие зарплаты, чтобы пойти и сказать это самим.

В Европе деньги идут от трансляций, билетов. В Украине это не главный вид заработка у клубов. Не вижу причины, почему в Украине должны сокращать зарплаты в футболе.

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В статье: Заря (Луганск) Богдан Леднев
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
24.04.2020 в 21:43
Леденев наверное сильно удивится, но у простых работяг зарплаты ещё меньше:))
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ascent (Луксор)
24.04.2020 в 21:34
... слова врачи, учителя знаешь?
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